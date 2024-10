Theo, che frittata. Leao non morde. Impreciso Morata

MAIGNAN 7,5. Ipnotizza Kean dal dischetto. Vigila tra i pali e in uscita.

EMERSON ROYAL 5,5. Costante nell’accompagnare. Solo qualche cross.

GABBIA 6. Come uno studente che prende appunti, impara la lezione di poco prima e guadagna il rigore su Kean, sotto gli occhi di Spalletti. Qualche colpa sul bis viola.

TOMORI 5,5. Prende un “giallo“ per proteste: evitabile. Non si fa condizionare e per lo più tiene. Ma con qualche vistosa caduta, come sulla lettura del lancio di De Gea che origina il 2-1.

THEO HERNANDEZ 4. Chalanoglu (non) insegna. Non vede Dodò e combina la frittata. Soffre e sbaglia il rigore. Pennella sì per Pulisic, ma rischia ancora grosso su Colpani.

PULISIC 7. Il girotondo con Adli finisce come peggio non potrebbe. Gran giocata per Reijnders. Poi pochi strappi dei suoi fino al sesto gol (da cineteca) stagionale.

FOFANA 5,5. In fase di rottura è tra i pochi a sradicare qualche pallone. Così così nel costruire.

REIJNDERS 6. Quando si accende il Milan cambia volto. Lo fa, però, in maniera altalenante. Si prende il primo penalty.

LEAO 5,5. Fa subito ammonire Dodò. Sforna le sue fiammate, ma non morde e via via cala. Sostituito.

MORATA 5. Svaria pronti-via a legare il gioco. Poi imprecisioni in serie.

ABRAHAM 4. Gli arriva poco, si vede ancor meno se non nel lavoro sporco. In area perde consistenza. E rende ancor più gloriosa la serata di De Gea.

ALL. FONSECA 5,5. Il suo Milan sbaglia due rigori, ma quando va sotto non arrivano contromisure.

Okafor 5,5. Non incide. Chukwueze 6. Lampo.

Voto squadra 5.