Theo è un compasso. Brilla Bennacer. Sbiadito Giroud

MAIGNAN 6.5. La manona di richiamo per togliere dall’incrocio un arcobaleno di Berardi è un colpo da campione. Regista basso con i piedi di un 10.

CALABRIA 6.5. Ha dosato gli affondi per tenere a bada Lauriente.

KJAER 6. Giusto il tempo di prendergli le misure, poi Pinamonti non passa mai.

THEO HERNANDEZ 6.5. Bene le letture, pulito negli interventi, prezioso in ripartenza. Niente sbavature.

FLORENZI 6.5. Berardi è il cliente più scomodo, lui non lo perde di vista. Dal suo piede nascono anche pericoli davanti.

LOFTUS-CHEEK 5.5. Solo qualche timido tentativo verso la porta, tutti murati. Ancora frenato da una condizione non al top.

BENNACER 7. Segna, ma non vale. Poi illumina un corridoio invisibile per l’assist a Pulisic. Quello sì, vale come un gol.

REIJNDERS 6.5. Ogni palla che arriva, scotta. Lui ha la bravura di azzardare più di una giocata.

PULISIC 7. Da lui i pericoli maggiori: arrivano cross, prova il tiro, s’inserisce e segna da 3 punti.

GIROUD 5. Pochi palloni giocabili, qualche rincorsa all’indietro. Mai pericoloso.

LEAO 5. Va in porta una volta, ma parte oltre la linea. Perde tutti i duelli, con questi anche la fiducia negli ultimi sedici metri.

ALL. PIOLI 6. Basta il risultato per la sufficienza e respirare. Questa volta pensa prima a rischiare il meno possibile dietro e i suoi gli danno ragione.

Simic s.v. Zeroli 6. Adli 5.5. Sempre un tocco in più e un rischio di troppo: Pioli trema con tutto San Siro, Jovic 5.5. Aveva abituato bene nelle ultime uscite, rispetto alle quali è più solo e riesce meno a incidere. Chukwueze s.v.

Voto squadra: 6.5.

m. c.