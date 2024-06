Milan, Theo Hernandez “smentisce” Ibra: “Io ancora rossonero? Vedremo più avanti”

Milano, 15 giugno 2024 - “Se rimarrò al Milan lo vedremo più avanti. Sono concentrato al 100% sull'Europeo. Un ritorno in Spagna (al Real Madrid)? Al momento non ci penso ancora”. Sono le parole di Theo Hernandez dal ritiro della Francia. Il terzino andrà in scadenza nel 2026 e da mesi si parla del suo rinnovo con i rossoneri, con un adeguamento dell'ingaggio attualmente attorno ai 4 milioni.

Chi ha ragione?

Dichiarazioni non precisamente in linea con quelle di Ibrahimovic, rilasciate qualche giorno fa. Lo svedese, nella conferenza in cui aveva annunciato Paulo Fonseca, aveva risposto così alle domande sui rinnovi dei big: “Maignan e Theo Hernandez restano, così come Leao. Sono tra i più forti nei loro ruoli, hanno contratti lunghi, sono felici qui. E non abbiamo bisogno di vendere”.

Ibrahimovic aveva poi aggiunto, sul portiere e sull'esterno: “Nella loro situazione tutto è possibile. Si guarda e si valuta. Da quando c'è RedBird abbiamo la possibilità di fare di più a livello economico. Se poi qualcuno viene da me e mi dice che non vuole più rimanere è un problema: chi non ha ambizione non deve essere qui. Ma Maignan e Theo Hernandez sono molto felici con noi, hanno scritto la storia e devono continuare a scriverla”.

Appetiti per Theo

Theo Hernandez, da tempo, è nel mirino del Bayern Monaco in caso di partenza di Alphonso Davies, in contatto con il Real Madrid. Dalla Germania era circolata la voce che ci fosse già un accordo con il francese. Ma i bavaresi stanno cercando di trattenere Alphonso Davies. In questo caso, i l Real potrebbe andare su Theo Hernandez che ha già giocato in passato con i blancos.

Pagare moneta, vedere Hernandez?

Suggestioni o qualcosa di più, ma la certezza è che il giocatore è sotto contratto con il Milan ancora per due anni. In caso, quindi, sarà necessario bussare alla porta della società con un'offerta almeno sui 70-80 milioni. Il terzino è reduce da una stagione da 5 reti e 11 assist totali tra campionato e coppe. Dal 2019 ad oggi, il 26enne ha giocato più di 200 partite (213) in rossonero. “Non abbiamo bisogno di vendere”, le parole di Ibra.