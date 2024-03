Milan, Theo squalificato una giornata: a Firenze fascia sinistra a Florenzi

Milano, 18 marzo 2024 – Secondo giorno di riposo per il Milan che tornerà ad allenarsi giovedì per preparare la trasferta di Firenze del prossimo 30 marzo alle 20.45 dove mancherà Theo Hernandez: il terzino è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo in quanto era diffidato ed è stato ammonito domenica contro il Verona per "comportamento non regolamentare in campo".

Nonostante il fraintendimento subito chiarito con Baroni e il mea culpa dell’arbitro Mariani in merito all’esultanza “con spallucce” fatta dal difensore, il giudicesportivo, dopo aver letto il referto di Verona-Milan, non ha fatto un passo indietro. Contro la Viola a sinistra, dunque, probabile spazio ad Alessandro Florenzi, mentre a destra ci sarà capitan Davide Calabria.

Theo

Grazie al gol segnato al Bentegodi di Verona, Theo Hernandez è entrato nella storia del Milan, raggiungendo Aldo Maldera a quota 27 gol in Serie A e accorciando le distanze dal primatista assoluto Paolo Maldini (29). Dalla stagione 2019/2020, quella del suo approdo in Serie A, nessun difensore ha contribuito in maniera così pesante a livello realizzativo (28 reti e 38 assist) ed è per questo che il club punta a blindare il suo talento in fascia sinistra il prima possibile: prolungare l’attuale accordo e adeguare al rialzo l’ingaggio da 4 milioni di euro netti più bonus sono gli obiettivi del Diavolo che sa che potrebbero servire 7 milioni per mettere nero su bianco il rinnovo contrattuale, rendendo Theo il giocatore più pagato in rosa insieme a Leao. Il Bayern Monaco è da tempo tra gli estimatori del francese ma il Milan ha valutato il suo gioiello non meno di 100 milioni di euro: solo partendo da una base del genere il club potrebbe sedersi al tavolo di una qualsiasi ipotetica trattativa.

Soccer Champions Tour 2024

Il Milan ha annunciato che la Prima Squadra Maschile si recherà negli Stati Uniti d'America questa estate per un pre-season tour, che vedrà i rossoneri partecipare al Soccer Champions Tour 2024. La nuova edizione del torneo vedrà, oltre i rossoneri, partecipare anche Barcellona, Manchester City e Real Madrid, che disputeranno una serie di amichevoli negli stadi ospitanti di New York, New Jersey, Chicago, Orlando, Baltimora e Charlotte. "AC Milan - si legge nella nota ufficiale del club - tornerà dunque negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo per un tour pre-stagionale, dopo l'esperienza positiva nella West Coast della scorsa estate, che ha visto i rossoneri giocare contro Real Madrid e Juventus a Los Angeles e Barcellona a Las Vegas".

Con oltre 43 milioni di tifosi negli Stati Uniti e il riconoscimento come Club italiano di calcio più apprezzato secondo la ricerca di mercato internazionale YouGov, il Milan è profondamente radicato in Nord America. Il tour pre-stagionale del 2024 includerà una serie di partite di alto profilo contro alcuni dei migliori club europei che permetterà ai rossoneri di prepararsi al meglio alla stagione calcistica successiva, durante la quale il club festeggerà i 125 anni di storia. Sabato 27 luglio i rossoneri sfideranno il Manchester City nell'iconico Yankee Stadium di New York City, mercoledì 31 luglio a Chicago ci sarà la sfida al Real Madrid mentre martedì 6 agosto quella contro il Barcellona a Baltimora. La fase di pre-vendita esclusiva per le partite del Soccer Champions Tour partirà il 25 marzo, mentre la vendita generale inizierà il 27 marzo.

Per accedere alla pre-vendita, tutti i tifosi sono invitati a registrarsi su www.SoccerChampionsTour.com.