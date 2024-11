Thiaw di carattere. Reijnders un jolly. Bene Camarda

MAIGNAN 7. Poco da fare, paradossalmente. Quel poco, ottimamente. Reattività allo stato puro su Zortea, poi esce bene.

EMERSON ROYAL 5. Resta un’incognita. Spesso stringe lasciando metri pesanti, sia sulle palle alte, sia durante la manovra avversaria.

THIAW 6. Più d’un anticipo di carattere e tempismo. Rischia con Piccoli: fuorigioco.

PAVLOVIC 4,5. Che il piede non sia delicato è noto, ma stecca troppo, sbandando anche sui cross. Rivedibile (decisamente) sul 2-2.

THEO HERNANDEZ 5. Nell’alimentare la manovra ha qualità indiscutibili. Inghippi su inghippi, ancora, nel difendere.

FOFANA 6. Gioca a due, tre tocchi: efficacia che va di pari passo con la sua presenza nel tamponare. Assist strappa-applausi. Poi il “patatrac“.

REIJNDERS 7,5. Asso nella manica ormai abitudinario. Trasforma il palleggio, tesse e apre, cambia ritmo in maniera impareggiabile.

CHUKWUEZE 5,5. Punta sempre l’uomo, con esiti altalenanti. Sciupa un rigore in movimento.

PULISIC 6,5. Lavora sodo come sempre,anche se con qualche giocata chiave in meno. Poi torna largo e origina il 3-2.

LEAO 7,5. Quasi seconda punta, dà seguito all’incisività madrilena, ossia a ciò che mancava.

CAMARDA 6,5. Scambia, lotta, svaria e rientra “alla Morata“. Pallone d’oro per Chukwueze e grande stacco: bene.

ALL. FONSECA 5,5. Accentra Leao e allarga Reijnders, altra mossa che funziona: in avanti, mentre in difesa i problemi restano. E pesano.

Loftus-Cheek 5,5. Subito nella parte, poi cala.

Abraham 6,5. Entra, segna, lotta. Okafor, Musah, Tomori sv.

Voto squadra 5,5.