Thiaw fuori giri. Restano a secco. Giroud e Leao

MAIGNAN 6,5. Nulla può sui tre gol incassati ma è strepitoso a dire di no a Mbappè nel finale.

KALULU 5. Troppe indecisioni: spostato centrale nella ripresa, balla come tutto il reparto.

THIAW 5. Aveva da farsi perdonare l’espulsione contro la Juventus e invece dopo 4 minuti viene ammonito: fuori giri.

TOMORI 5. Viene lasciato sul posto da Mbappè in occasione del vantaggio e si perde Kolo Muani sul raddoppio. Serata storta, esce stremato.

THEO HERNANDEZ 5. Serata speciale per il terzino, in campo contro il fratello Lucas ma decisamente amara: dal duello con Dembele non ne esce sempre vincente. Irriconoscibile.

MUSAH 6. Trequartista mascherato, fa un lavoro oscuro ma prezioso.

KRUNIC 5. La frenesia è cattiva alleata: giallo lampo e scelte precipitose non gli permettono di essere incisivo.

REIJNDERS 6. Alterna ingenuità a grandi recuperi: cerca di dare profondità alla manovra ed è l’unico ad avere idee.

PULISIC 5,5. Le sue incursioni a destra non mandano in difficoltà Hernandez: la scarsa precisione pesa.

GIROUD 5,5. Non segna da settembre ma è volenteroso e con Jovic fuori uso è costretto agli straordinari. A 37 anni ha cuore e polmoni per dare aiuto in difesa.

LEAO 5. Era alla caccia del suo terzo gol in Champions ma fa davvero poco: intermittente, non trova la giocata giusta.

ALL. PIOLI 5,5. Contro questo PSG sarebbe stata dura in ogni caso ma la poca lucidità sottoporta continua ad essere un problema.

Calabria 6. Entra bene, limita Mbappè e carica i suoi. Adli 5,5. Superficiale. Pobega 6. Forza fresca. Kjaer sv.

Voto squadra 5,5.

Ilaria Checchi