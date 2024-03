Tomori alza il muro. Loftus sottotono. Leao a intermittenza

MAIGNAN 6. Chiamato due volte in causa da Swiderski, risponde presente mentre nulla può sul gran destro di Noslin.

CALABRIA 6. Prova pulita, tenta anche la conclusione di sinistro.

KALULU 6. Non corre pericoli ma è costretto a uscire per una leggera distorsione al ginocchio.

TOMORI 6,5. Presenza numero 100 in A per l’inglese: attivo anche in zona offensiva, alza il muro con imperiosità.

THEO HERNANDEZ 7,5. Sblocca il match ma si prende l’ammonizione per un fraintendimento con Baroni: diffidato, salterà la trasferta a Firenze. E’ il primo pericolo per i veronesi.

BENNACER 6. Morde alle caviglie gialloblù con costanza.

REIJNDERS 6. Fa girare la squadra.

LOFTUS-CHEEK 5,5. Gara sottotono: fa valere il fisico ma trova pochi palloni giocabili.

PULISIC 7. Fa vibrare la traversa prendendosi poi la soddisfazione di siglare il bis a porta vuota. Quarto gol consecutivo, dodicesimo in stagione.

OKAFOR 6,5. Per la seconda volta Pioli lo schiera punta centrale e l’approccio è quello giusto: solo un Montipò gli nega il gol. Dalla sua conclusione ribattuta arriva il bis di Pulisic.

LEAO 5,5. Quando mette il turbo Centonze va in apnea ma è troppo intermittente: spreca una chance clamorosa sotto porta.

ALL. PIOLI 6,5. Arriva alla sosta con un secondo posto consolidato: Milan di qualità.

Gabbia 6. Soffre ben poco. Giroud 6. Ispira il gioco servendo Leao appena ne ha occasione. Musah 6. Contributo in interdizione. Chukwueze 7. Trova finalmente il suo primo gol in serie A: risveglio di primavera. Kjaer sv.

Voto squadra 6,5.

i.c.