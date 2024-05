Tomori che pasticci. Leao è spento. Bennacer in crescita

SPORTIELLO 6. In leggero ma fatale ritardo sul traversone del tris, prima super doppia parata su Thosrsby ed Ekuban.

FLORENZI 7. Si catapulta in area con un movimento da centravanti e giganteggia nonostante sia in difetto di centimetri. Per il resto tiene d’esperienza in corsia.

GABBIA 7. Lavora sodo e nell’ombra, con grande applicazione tattica. Non riesce a rimediare su Ekuban, allora lo imita svettando su tutti e incornando il 2-2

TOMORI 4.5. Ingenuità colossale e rigore. Poi tiene soprattutto di fisico, ma crolla ancora perdendosi Ekuban e "servendo" Retegui.

THEO HERNANDEZ 5. Molle su Vogliacco, perde due palloni sanguinosi in venti minuti. Sfiora il gol di testa, discese che finiscono sempre in un nulla di fatto.

REIJNDERS 5.5. Prova a impostare, ma non accende mai la luce. Prova a lottare e si prende un’ammonizione.

BENNACER 6. Volontà evidente di alzare i giri con il passo, anche se le idee sono spesso troppo elementari. Comunque in crescita.

CHUKWUEZE 6.5. Tante sgasate, si accentra bene e volentieri, poi pecca di precisione o di eccessiva foga. Assist per Florenzi.

PULISIC 6. Segue Badelj quasi a uomo, in possesso entra ed esce dalle linee e cerca il dialogo.

LEAO 5. Qualche scatto, qualche tocco: troppo poco. Pioli lo boccia a metà ripresa, lui non si ferma in panchina e imbuca il tunnel per gli spogliatoi.

GIROUD 6. Gran tacco per Leao a metà primo tempo. Si divora il 2-2, si fa perdonare.

All. Pioli 5.5. Schiera una squadra a trazione anteriore, ma è la difesa a tradirlo.

Voto squadra 5.5

Okafor 6. Entra subito nella parte dannandosi l’anima. Kalulu, Adli e Thiaw sv