Tomori e Fofana, quanti pasticci. Leao sostituito

MAIGNAN 7 Con i piedi o ci guantoni prende di tutto nel primo tempo. Nulla può sulla rasoiata di Sabbe.

EMERSON ROYAL 5,5 Avvio complicato, poi azzarda qualche affondo. Sul gol del Bruges è distratto.

GABBIA 6,5 Raramente sbaglia un anticipo. Pericoloso con il capoccione sui calci piazzati. (st Thiaw sv)

TOMORI 5,5 Primi minuti da brividi, non è piazzato bene sulla rete dell’1-1.

HERNANDEZ 5,5 Un primo tempo con buone intenzioni. Ma sul gol di Sabbe è quello peggio piazzato.

FOFANA 5 Pasticcione in mediana, impreciso quando va al tiro. (st Musah sv)

LOFTUS CHEEK 5 Fatica ad entrare in partita, esce fra i fischi (st Okafor 7 Ha il fuoco dentro. Al primo scatto confeziona un assist al bacio per Reijnders).

PULISIC 7,5 Il settimo gol stagionale è il più strano e forse il meno cercato, ma di sicuro il più importante. Quando ingrana si fa fatica a stargli dietro.

REIJNDERS 8 Supera in fretta lo shock per l’espulsione a freddo con l’Udinese. Cerca di verticalizzare, rischia la caviglia sull’entrataccia di Onyedika (espulso), decide il match con due piattoni col contagiri.

LEAO 6 Strappa, dribbla, ci prova insomma. Ma ad intermittenza. Quando lui esce cambia la partita. (st Chukwueze 7 Sguscia via da ogni parte e porge a Reijnders la palla che chiude il match)

MORATA 5,5 Tocca pochissimi palloni, non tira in porta ma la sua generosità viene apprezzata. (st Camarda 6,5 È il più giovane italiano a debuttare in Champions, record. Il Var gli strozza in gola l’urlo per il gol. Conferma di avere fiuto)

all. FONSECA 7 Indovina i cambi nel momento più complicato e come per Re Mida ciò che tocca (e che mette) diventa oro.

Voto squadra 7

Giulio Mola