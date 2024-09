Tomori e Pavlovic, quanti errori. Pulisic si salva

MAIGNAN 6,5. Prima del tè sventa da campione mettendo la gamba su Mihaila.

CALABRIA 5. Bruciato sul vantaggio, spesso preso in mezzo da Valeri e Mihaila.

TOMORI 5,5. Su Coulibaly in ripartenza è monumentale. Sui due gol molto meno.

PAVLOVIC 5,5. Avvio da incubo: rischia su corner, sbanda a più riprese. A seguire sfiora il gol e tampona. Bassi, alti, bassi.

THEO HERNANDEZ 5,5. Quando ingrana si vede e si sente. Ma ha sulla coscienza l’1-0 del Parma. A tratti, poi, impreciso e velleitario.

MUSAH 5,5. Appoggia, corre (sovente a vuoto) e filtra meno del previsto.

REIJNDERS 6,5. Si intestardisce, ma quando palleggia non ce n’è per nessuno. Traversa.

PULISIC 7. Tra i pochi a miscelare quantità e qualità. Gol che illude.

LOFTUS-CHEEK 5. Torna nella “sua“ posizione. Gioca semplice, senza però riuscire a rompere il palleggio avversario.

LEAO 5.5. A corrente alternata, come troppe volte già accaduto in passato. Quando si sblocca in collaborazione con Theo Hernandez incide. Ma non decide: si accentra, cerca la zona giusta e non la trova.

OKAFOR 4,5. Missione pressing fallita: pedala, ma non filtra. E sotto porta si inceppa fatalmente.

22’ st Emerson Royal 5,5. Regala subito un pallone sanguinoso. Poi non migliora. 22’ st Fofana 6 Muscoli e ordine a tratti. 41’ st Chukwueze sv. 41’ st Jovic sv.

All. FONSECA 5. Chiede pressione alta, ma la squadra si sbilancia più volte e crolla. In possesso, altra musica. Ma il doppio delle conclusioni non bastano.

Voto squadra 5.