Trasferta a Como (18,30) fra le insidie. Per risalire serve un colpo di reni anche negli acquisti: contatti con lo United per Rashford. Conceição non vuole essere Golia

Il tour de force è appena iniziato: undici partite in poco più di un mese. Le prime hanno portato a Casa Milan la Supercoppa. Che, però, è già in archivio. La Sud ha proseguito la contestazione a Cardinale: "Devi vendere, vattene", il coro (ri)cantato durante il pari con il Cagliari. E la squadra è tornata sulle montagne russe: tradotto, solite grane relative all’atteggiamento contro le “piccole“.

Questa sera, alle 18.30 al Sinigaglia, ci sarà una piccola che vuole diventare grande come il Como di Fabregas. Nel 1988, qui, all’ultima giornata arrivò il primo scudetto dell’era Berlusconi e la salvezza lariana. Altri tempi. Ora i comaschi, pur sempre alle prese con la zona retrocessione a un passo, hanno i fratelli Hartono come proprietari, 71esimo e 76esimo posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo secondo Forbes.

Ora i rossoneri sono a -8 dalla zona Champions. Per risalire, occhi anche sul mercato: altri contatti per il prestito di Marcus Rashford, in uscita dallo United che contribuirebbe al pagamento della ricchissima busta paga (18 milioni di euro annui) fino a giugno. Piano B, Kyle Walker, in caso rescinda il contratto con il City. Altro ingaggio (6 milioni), altro ruolo (jolly difensivo), ma si può tesserare un solo calciatore britannico. In questo caso, occhio allora a Trincao, 25enne dello Sporting, a quota 4 reti e 11 assist fin qui.

Si ragiona anche sul centrocampo: Ricci è il grande obiettivo (estivo?), nel frattempo Lucas Gourna-Douath (21 anni, Salisburgo) e Warren Bondo (pari età, Monza) tra i profili monitorati. Tempo al tempo, anche se ce n’è davvero poco: Como, Juventus, Girona, Parma, Dinamo Zagabria per finire il mese. A seguire derby e quarti di Coppa Italia contro la Roma. Conceiçao (foto) lo sa bene, ma non può permettersi troppe rotazioni.

Torna Emerson Royal dopo la squalifica (in diffida restano Fofana e Morata), ancora out Loftus-Cheek e Chukwueze, mentre Okafor è volato a Lipsia a titolo temporaneo ( diritto di riscatto a partire da 25 milioni). Dunque, ballottaggio Gabbia-Tomori in difesa, mentre a centrocampo Bennacer potrebbe ritrovare spazio. Attacco, invece, verso la conferma in blocco. Ma con un’energia diversa: la risalita passa molto da qui.

Formazioni. Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Goldaniga, Dossena, Kempf; Caqueret, Da Cunha; Diao, Strefezza, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceiçao.Arbitro: Manganiello di PineroloTv: 18.30 su DAZN e Sky Sport.Luca Mignani