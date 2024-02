Una serata difficile per Maignan e Theo. Pulisic sempre utile

MAIGNAN 5. Riesce solo a intuire il rigore di Soulé mentre ha grandi colpe sull’acuto di Mazzitelli.

CALABRIA 6. Si sbatte a destra cercando il fondo ben sostenuto da Pulisic. Antenne dritte.

KJAER 6. Non sempre lucido, forza alcune giocate senza motivo, ma non fa danni.

GABBIA 7. Primo gol in serie A, il secondo in rossonero: colpo di testa perfetto nel momento peggiore del Diavolo. Dietro non usa il fioretto.

THEO HERNANDEZ 5,5. Prestazione al di sotto dei suoi standard: impreciso e poco ficcante.

ADLI 5,5. Fatica a entrare in partita e commette un paio di disattenzioni pericolose: meglio nella ripresa.

REIJNDERS 5. Finisce irretito dalle maglie gialloblù: innocuo. Salterà il Napoli.

LOFTUS-CHEEK 5,5 Con clienti scomodi è costretto a usare le maniere dure. Non dà il solito contributo.

PULISIC 6. Giocate di qualità e feeling con Calabria: Turati gli nega la gioia del gol ma mette la sua velocità al servizio.

GIROUD 7,5. Undicesimo centro in campionato e sponda precisa per il pari di Gabbia. Onnipresente.

LEAO 6,5. Festeggia 150 partite in serie A indossando le vesti di assistman per Giroud. Sfortunato il tocco di mano che causa il penalty, ma si mette Gelli in tasca regalando giocate di classe. Ispiratore del gioco.

ALL. PIOLI 6,5. Il tema dei troppi gol incassati resta, ma la determinazione e la lucidità per firmare la contro-rimonta non mancano.

Bennacer 6,5. Tornato dalla Coppa d’Africa, ispira l’azione da cui nasce il pari. In condizione. Okafor 6. Giocate interessanti per Giroud, chiude a destra. Jovic 7,5. Entra e segna il gol vittoria con il primo pallone toccato: killer instinct.

Musah sv. Florenzi sv.

Voto squadra 6,5

i. c.