Verso la fumata bianca. Passi avanti per il rinnovo di Camarda

Non è stata una trattativa facile, ma lavorare a fari spenti e senza far proclami ha aiutato. Nonostante prevedibili intoppi, compresi gli inserimenti di importanti club esteri, come il Borussia Dortmund finalista della Champions League. Ora però ci siamo, Francesco Camarda firmerà il prossimo primo luglio il primo contratto da professionista col Milan, proprio lui che con la maglia rossonera ha conosciuto la gioia più bella all’alba dei 16 anni, ovvero l’esordio in serie A. Il giusto premio dopo una stagione da incorniciare: non solo l’esordio in A contro la Fiorentina, ma pure 29 partite con 7 gol e 2 assist nella Primavera (è stato premiato come miglior “calciatore-rivelazione“). In Youth League, invece, ha totalizzato 8 presenze con 3 reti e 2 assist.

Gli ostacoli più complicati sembrano essere superati, passi avanti sono stati fatti e i riscontri sono in gran parte positivi. Anche quello relativo all’incontro svoltosi pochi giorni fa a Casa Milan fra i dirigenti rossoneri e l’entourage del giovanissimo attaccante. In linea di massima l’accordo è stato trovato: triennale (il massimo previsto dalle regole federali per i calciatori che hanno appena compiuto 16 anni) da 500mila euro a stagione più bonus, restano da definire i dettagli riguardanti le provvigioni.

Quel che ha fatto accelerare ogni discorso è il progetto che ha convinto Camarda, la sua famiglia e i procuratori: ovvero la nuova squadra Under 23 di cui l’attaccante (in questi giorni impegnato negli europei Under 17 con la rappresentativa azzurra che ha debutato vincendo con la Polonia) sarà uno dei punti di forza.

Giulio Mola