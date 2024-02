Youth league. I ragazzi di Abate ricevono il Braga. La vittoria vale il passaggio ai quarti

Tempo di Youth League per la Primavera del Milan, che alle 14.30, apre le porte del Puma House of Football al Braga, per gli ottavi di finale della competizione europea in gara secca. Finora i rossoneri hanno compiuto un ottimo percorso nella "Champions dei giovani" e l’obiettivo è quello di migliorare la semifinale raggiunta nella scorsa stagione e persa per mano dell’Atletico Madrid dell’ex Fernando Torres.

Terminata la fase a eliminazione conquistando il primo posto del girone F davanti a Borussia Dortmund, PSG e Newcastle, Abate (nella foto) vuole tenere alta la concentrazione dei suoi al cospetto di un avversario in forma: il Braga, infatti, arriva sotto la Madonnina forte di quattro successi consecutivi in tutte le competizioni, ed è imbattuto da più di un mese. Arrivati secondi nel loro girone, a quota 12 punti alle spalle del Real Madrid, i portoghesi sono ancora imbattuti in Youth League (3 vittorie e 3 pareggi nella fase a gironi, vittoria per 2-0 agli spareggi sul campo del Partizan). Il tecnico rossonero è pronto ad affidarsi al suo 4-2-3-1 migliore con Nsiala e Simic in difesa (a sinistra dovrebbe agire Davide Bartesaghi, con Bakoune dirottato sulla corsia opposta) mentre l’unica punta Camarda (4 gol in 4 partite per il classe 2008) sarà sostenuto da Scotti e Sia. Reduce dall’1-1 nel derby il Diavolo vuole interrompere l’astinenza da vittorie, con l’ultimo successo che risale al 4 febbraio contro il Cagliari.

Il.Ch.