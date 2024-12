Zlatan Ibrahimovic nominato Partner Operativo da RedBird Capital Partners

RedBird Capital Partners ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimovic come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan.

Un anno esatto oggi. Un anno di Ibra. "Contribuirà a rafforzare la cultura vincente", recitava il comunicato. Nove punti di distanza dalla zona Champions, recita la classifica. E cinque lunghezze di distacco anche dall’Europa minore, seppur con la gara contro il Bologna da recuperare.

"Io e Gerry Cardinale parliamo la stessa lingua, siamo due vincenti. Quando abbiamo parlato, gli ho detto che sono l’uomo perfetto. The future is bright". Invece tante, troppe ombre a contrastare quel "il futuro è luminoso" sparato proprio da Zlatan nel giorno della sua prima conferenza da dirigente. Di luce ce n’era tanta: era giugno. Ora che è dicembre, molta meno. Sul campo e fuori.

Sul campo c’è Fonseca, "l’uomo giusto" che, al suo arrivo, non aveva trovato Zlatan né a Malpensa, né a Milanello: era impegnato a emergere dalle acque con il flyboard e a postarlo sui social.

Social tallone d’Achille dell’Ibra versione Senior Advisor: "Chi si muove è gay", lo sketch con lo youtuber IShowSpeed, aveva fatto storcere il naso a molti, anche ai piani alti. A proposito: Gerry Cardinale era in tribuna all’Olimpico in occasione del cooling break da separati in casa di Theo Hernandez e Leao. Ibra, no. Presenze e assenze, insomma, che hanno fatto (e fanno) rumore.

Meno ne ha fatto l’allontanamento (camuffato da dimissioni) di Ignazio Abate, dopo due finali di Youth League con la Primavera: i bene informati sussurrano maliziosamente che alla base del tutto ci sia stato il mancato lancio di Ibra Junior. Via Ignazio e via il padre Beniamino: da preparatore della Primavera all’addio, passando per una breve parentesi nella squadra femminile. Negli ultimi giorni si è sussurrato di una frattura anche con il ds Antonio D’Ottavio, sempre per i rapporti con Zlatan. Non idilliaci anche quelli con vecchie glorie rossonere come Boban: "Nessuno ha capito quello che fai". "Sono il boss, comando io e tutti gli altri lavorano per me. Quando il leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna i gatti spariscono", aveva ribattuto lo svedese anche in risposta alle sue assenze.

Altro inghippo, Milan Futuro: "Sarà molto importante". Sarà, ma deve ancora sbocciare: al momento, al primo anno nel girone B di Serie C, ha vinto tre partite su diciotto ed è in zona playout, a quattro punti dalla retrocessione e a una lunghezza dalla salvezza diretta. Tempo al tempo. Quello che Ibrahimovic, al primo anno da dirigente, ha dalla sua. E chi se ne intende a dismisura, Adriano Galliani, assicura: "Lui è forte in tutte le cose che fa e sicuramente farà bene anche il dirigente". Fabio Capello, a modo suo, ha confermato: "Può fare bene, dategli tempo".

Dagli ex rossoneri agli attuali, come Morata: "Nella mia scelta è stata fondamentale la sua fiducia". Contento Alvaro, contenti tutti secondo Ibra: "Tutti si divertono perché sono in un grande club. Li abbiamo messi in una situazione fantastica. Loro devono solo pensare al calcio e a giocare bene in campo".

Intanto gennaio si avvicina: oltre ai rinnovi (Maignan e Theo Hernandez in scadenza a giugno 2026), dovrebbe essere tempo di arrivi. Sul mercato Fonseca, in estate, era stato messo al suo posto: "L’allenatore fa l’allenatore, la società fa il resto". È il momento di farlo: lo dice la classifica.