Mister a scadenza. Anche Tuchel lascerà il Bayern

Dopo il Barcellona, il Liverpool, il Napoli e adesso anche il Bayern: va di moda l’allenatore a termine in questo finale di campionato, con le panchine occupate da tecnici che sanno già di dover partire a fine stagione.

Somiglia molto alla situazione di Carlos Sainz e Lewis Hamilton nel campionato di Formula 1, solo che loro dovranno sostenere un intero campionato sapendo già che a fine stagione cambieranno macchina.

Nel caso del calcio ieri al nome dei sicuri partenti si è aggiunto quello dell’allenatore del Bayern Monaco, dato che il club ha annunciato che Thomas Tuchel lascerà a fine stagione la panchina dei bavaresi.

Ovviamente si è scatenata ancora di più (in realtà era già partita) la corsa al nome del successore. Nella rosa ci sono big di livello assoluto come Jurgen Klopp, Xabi Alonso, Zinedine Zidane, Josè Mourinho, Antonio Conte, Joachim Loew e Hansi Flick.

Klopp ha annunciato il mese scorso che avrebbe lasciato il Liverpool dopo nove anni, ma ha anche detto che vuole prendersi una pausa, il che rende difficile immaginare che possa accettare l’impegnativo lavoro del Bayern. Anche perché è in corsa per la panchina della Germania, dopo gli Europei casalinghi. Il nome in ascesa è quello di Xabi Alonso, ex leader del Real Madrid, campione del mondo e d’Europa, imbattuto finora alla guida del Bayer Leverkusen che ha battuto il Bayern 3-0. E le voci parlano di Jose Mourinho intento proprio a prendere lezioni di tedesco, dopo l’addio alla Roma.