Mls, Chiellini e i Los Angeles di nuovo in finale: la gioia di Magic Johnson

Los Angeles, 3 dicembre – Sarà tra il Los Angeles Fc campione in carica, la squadra in cui gioca Giorgio Chiellini, e Columbus Crew la finale per il titolo del campionato della Major League Soccer (Mls) che si giocherà sabato prossimo. Il Los Angeles ha vinto per 2-0 la finale della Western Conference che l'opponeva alla Houston Dynamo, e Chiellini ha propiziato la prima rete dei suoi: sulla respinta del portiere della Dynamo Steve Clark su un colpo di testa dell'ex juventino, si è avventato Ryan Hollingshead di LA e ha portato in vantaggio i californiani. Ai quali in precedenza era stato annullato per fuorigioco un gol di Carlos Vela. A dieci minuti dalla fine è arrivato il raddoppio grazie a un'autorete di Franco Escobar, argentino che gioca per Houston. In tribuna ad esultare per il successo di Los Angeles c'era, con la moglie Cookie, l'ex fenomeno del basket Earvin 'Magic' Johnson che è uno dei proprietari del club e ha voluto festeggiare il successo dei suoi postando alcune foto sui social.

"Congratulazioni agli oro-nero, i miei Los Angeles Football Club – ha scritto la leggenda Nba –. Andreamo a giocarci il titolo Mls per il secondo anno di fila!!”. Nella finale della Eastern Conference, il derby dell'Ohio tra la favorita Cincinnati e il Columbus Crew è stato vinto in rimonta (perdeva 2-0) da quest'ultima squadra dopo i tempi supplementari (2-2 al 90'). Ora Columbus tenterà di conquistare il suo terzo titolo dopo quelli del 2008 e del 2020. In attesa, è il pensiero di molti, che l'Inter Miami di Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba diventi competitiva ai massimi livelli della Mls.