Capitan Pergreffi. "Questa struttura farà la differenza»

A togliere il velo al nome del centro sportivo del Modena, insieme con tanti ragazzi e ragazze delle giovanili, in rappresentanza della prima squadra c’era Antonio Pergreffi, il capitano che dopo l’infortunio al ginocchio di cinque mesi fa è prossimo ormai a riunirsi al lavoro del gruppo. "Credo che sia un momento storico per la città di Modena e per il Modena calcio. Quando hai un centro sportivo si vanno a curare al meglio tutti i dettagli, ma non soltanto per la prima squadra ma anche per tutto il settore giovanile, e ti mette nella condizione di poter fare la differenza". La proprietà del Modena ha sempre legato a doppio filo le proprie ambizioni a questo progetto. "È chiaro, quando hai una storia di successo come quella della famiglia Rivetti, le cose vanno fatte in modo ponderato e ad ogni step corrisponde un momento di crescita. E con questo centro sportivo si può pensare solo a un miglioramento. E nel lungo periodo, quando ci si stabilirà qui definitivamente, questa struttura sarà determinante".

a.b.