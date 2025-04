Olympius Cup 2023: il torneo di calcio studentesco di Modena al via il 22 settembre

Tanto atteso quanto sentito. Spettacolo unico nel suo genere, capace di richiamare l’attenzione di migliaia di appassionati sugli spalti e di creare attrazioni a contorno di ogni gara. Parliamo della terza edizione di ’Olympius Cup’, il torneo di calcio studentesco di Modena, pronto a prendere il via il prossimo 22 settembre sui campi della ’Sanfa calcio’ con la serata inaugurale e le prime partite.

Si daranno battaglia sul campo da gioco ben 16 istituti (Barozzi, Venturi, Corni, Sigonio, Guarini, Tassoni, Wiligelmo, Dante Alighieri, Fermi, Muratori, Sacro Cuore, Selmi e da quest’anno il Marconi di Pavullo, il Primo Levi di Vignola, il Ferrari di Maranello e lo Spallanzani di Castelfranco) suddivisi in 4 gironi da 4 squadre, dopo i quali passeranno il turno le prime 2 classificate.

La finale si giocherà allo Zelocchi l’8 giugno, e non stiamo parlando di un campo qualunque per i giovani studenti modenesi, essendo, infatti, il campo d’allenamento del Modena e luogo simbolico della città, concesso grazie alla collaborazione con il club canarino: "Proprio il Modena ci ha coinvolti direttamente per creare qualcosa insieme – spiega Riccardo Dotti, organizzatore del torneo – non è scontato che una società di serie B dimostri così tanto interesse per un evento organizzato dai banchi di scuola. Olympius Cup è un torneo nato dagli studenti e per gli studenti, trasmette un senso di appartenenza attraverso i valori dello sport e siamo felici di essere nuovamente qui. Il 22 aprile, alle 20:30, al campo della Sanfa daremo il via alla terza edizione".

I sorteggi dei gironi sono avvenuti presso la sala stampa dello stadio Braglia: "Da parte nostra c’è stato subito grande entusiasmo – ha detto il responsabile del settore giovanile canarino Davide Caliaro – per creare sinergie con i tifosi di oggi e di domani ma anche perché abbiamo visto che il torneo porta avanti sia il tema del campo che quello dello socialità dal vivo". Oltre 300 ragazzi iscritti, musica e coinvolgimento diretto del pubblico durante le partite: "Chi alzerà il trofeo, parteciperà ad una fase nazionale dal 9 al 15 giugno - ha concluso Luca Violi, organizzatore del torneo - avremo numerosi ospiti, telecronaca live ed effetti speciali".

Alessandro Troncone