Derby Modena-Sassuolo: tensione e tecnica in campo per la serie B

L’attesa cresce. Il desiderio di uno sgambetto, pure. La città di Modena ha risposto, ripetendo 12mila volte che ci crede, la squadra di Mandelli ha dalla sua il vento di un aprile così bello da far pensare di potersi togliere qualsiasi soddisfazione da qui alla fine della corsa della serie B. Canarini e neroverdi hanno obiettivi differenti ma giocano, questa sera, con la stessa motivazione.

Tanto basta per aspettarsi un incontro denso di tensione, emotività e tecnica da vendere, portata avanti dagli uomini più importanti. In casa gialloblù toccherà ancora una volta ad Antonio Palumbo e Beppe Caso, dai loro piedi passeranno tutte le azioni offensive del Modena e presumibilmente saranno azioni verticali, rapide, imprevedibili. Caratteristiche che hanno messo in difficoltà il Pisa (in foto, fotofiocchi) e che potranno mettere in crisi il Sassuolo, tanto amante del pallino del gioco ma lento nel rincorrere la sfera se l’avversario sfrutta la velocità.

Poco cambierà rispetto alla Toscana, diremmo quasi nulla. Rientra Cotali dalla squalifica sulla sinistra al posto di Idrissi e si prepara al duello con Berardi. Dall’altra parte Di Pardo, supportato da Magnino riproposto nei tre difensori perché Dellavalle non ce la fa e salterà la terza gara consecutiva. Zaro e Cauz chiudono il reparto. A centrocampo Gerli e Santoro, davanti si è detto dei trequartisti ma manca la risoluzione del rebus sulla punta. Dubbi che forse abbiamo solo noi dall’esterno, siamo certi Mandelli avrà le idee chiare sulla condizione mostrata da Ettore Gliozzi e quando un attaccante sta così bene, difficile lasciarlo fuori. Ex di turno, come Defrel, disponibile per la panchina. La notte dei desideri. Le stelle non cadono, non è ancora agosto. Le stelle sono in campo, alcune già splendenti altre in attesa di esserlo. È la notte delle occasioni, provarci è doveroso, riuscirci è una mezza impresa. Ma la storia la si può scrivere solo così. E se la scrivi nel derby, resti impresso nelle memorie dei presenti.

Alessandro Troncone