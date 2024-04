Modena Calcio: esonerato Bianco, sarà Bisoli il nuovo mister

Modena, 13 aprile 2024 – Pierpaolo Bisoli sarà il tecnico che andrà a sostituire Paolo Bianco. Domani verrà ufficializzato. Nelle ore successivo all’esonero dell’ex tecnico canarino, sono stati sin da subito due i papabili: Bisoli e Moreno Longo. Molto defilato il nome di Cristian Bucchi, effettivamente mai entrato nei sondaggi concreti dei Rivetti perché il profilo che ora serve al Modena è quello di un allenatore navigato e che conosca a fondo le dinamiche di un finale di stagione da lotta per non retrocedere.

Ricostruendo la giornata di ieri, il Modena ha iniziato dalle prime ore del mattino quelle che potremmo definire le consultazioni coi rispettivi candidati, a partire proprio da Longo, il quale ha seguito le partite della squadra almeno nelle ultime tre circostanze: Bari, Ternana e Catanzaro. Tuttavia, la richiesta dell’ex allenatore del Como (ancora sotto contratto fino a giugno) si aggira intorno all’anno e mezzo di contratto e sarebbe impegno sul quale, al momento, il Modena dovrebbe riflettere a lungo. Le 5 giornate al termine e la situazione incerta di classifica spingono a riporre le forze su di una soluzione a breve termine, per portare a casa il risultato e poi riprogettare tutto in estate. Detto questo, ecco che il nome di Bisoli ha preso quota sempre più con il passare del tempo.

Secondo quanto trapela, la richiesta dell’ex Sudtirol coinciderebbe con quelle del Modena, ovvero concludere insieme la stagione conquistando il prima possibile la salvezza e poi mettersi d’accordo per il campionato che verrà. In più Bisoli è stato valutato più ‘presente’ e più ‘sul pezzo’ sull’attuale situazione del Modena. Da qui l’accordo, oggi l’ufficializzazione. Il calcio di Bisoli è noto, tanto pragmatico quanto efficace in termini di risultati e si pensi solo alla salvezza di Cosenza e al miracolo sportivo compiuto a Bolzano con il Sudtirol, prima dell’esonero di questa stagione.

Potrebbe giocare con diversi moduli, oltre al 4-4-2. Il 3-5-2 o 4-2-3-1 all’occorrenza, così come ha fatto a Cesena. Ad ogni modo, continuano i sondaggi e i dialoghi, il Modena si è trovato a trattare praticamente da zero con Longo e Bisoli, perché la fiducia nel risollevare il lavoro di Bianco non era mancata e non voleva mancare. Dunque, è davvero corsa a due per la successione di Paolo Bianco. Il Modena dovrebbe chiudere il cerchio oggi, l’annuncio è atteso entro le prossime ore in modo da consegnare alla squadra un nuovo tecnico all’inizio della settimana in vista della trasferta di Ascoli. Come se fossimo all’ultimo rettilineo, Bisoli e Longo stanno giocandosi gli ultimi metri per la panchina modenese.