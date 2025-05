Modena Calcio: Doppio Riconoscimento per il Settore Giovanile dalla Figc

È arrivato un altro riconoscimento per il settore giovanile del Modena. Lo scorso primo maggio, nel pre-partita del derby del ’Braglia’ con la Reggiana, il coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico della Figc regionale Massimiliano Rizzello ha consegnato al presidente gialloblù Carlo Rivetti un doppio riconoscimento nella sala stampa dell’impianto di viale Monte Kosica.

Il primo è una targa per l’operato svolto con la motivazione per "l’attenzione e il costante impegno nella cura del settore giovanile gialloblù, generandone negli anni crescita e valore". Il secondo è l’attestato di ’Scuola Calcio di 3° livello’, a certificare la qualità del lavoro svolto e riconosciuto dalla Federazione. Nel "Sistema di qualità dei club giovanili" adottato dalla Figc per classificare le società che fanno attività coi baby il terzo livello (o livello gold) è il secondo più alto, alle spalle del quarto (platinum) e appena sopra al primo (bronze) e al secondo (silver).

Per ottenere il terzo livello una società deve aderire al programma di tutela dei minori del Sgs con la nomina di un delegato e una formazione specifica, in oltre è obbligatorio sviluppare almeno uno dei progetti previsti, ovvero la convenzione con un istituto scolastico, l’allestimento di almeno una squadra mista fra bambini e bambine, un progetto di calcio integrato per giovani con disabilità, un progetto formativo di collaborazione con uno psicologo, lo sviluppo di un progetto sociale o la partecipazione ad attività di calcio a 5.