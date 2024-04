MOIE VALLESINA MASTICA AMARO. Un pari che fa più felice il Barbara Monserra

moie vallesina

1

barbara monserra

1

MOIE VALLESINA: Anconetani, Serantoni (32’ st Gregorini), Cameruccio, Carboni, Canulli, Marini, Sassaroli (28’ st Giunchetti), Mosca, Rossetti (18’ st Paolucci), Pieralisi, Costantini (38’ st Druzhbuak.). All. Rossi

BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Giodellina, Carbone, Omenetti, Togni, Ferrero, Serpicelli, Calcina ( 32’ st Gnahe), Nardone, Castignani. All. Mancini

Arbitro: Spadoni di Pesaro

Reti: 10’ st Pieralisi, 26’ st Serpicelli

Finisce in pareggio tra Moie Vallesina e Barbara Monserra. Un punto che forse è più utile agli ospiti - in chiave salvezza diretta - rispetto ai padroni di casa che con i tre punti si sarebbero invece portati al secondo posto in classifica solitario in attesa del risultato odierno dei Portuali. Partono bene i locali, ma sono gli ospiti a rendersi pericolosi con Serpicelli al quale viene annullato un gol al 10’ per un presunto fuorigioco. Poche le emozioni nel primo tempo. Ripresa invece più movimentata dove arrivano anche le due realizzazioni. Il Moie, più determinato, va in vantaggio al 10’ con Pieralisi che da pochi passi non sbaglia dopo una buona azione offensiva di Sassaroli. Poco prima della mezz’ora arriva invece il pareggio di Serpicelli a seguito di un calcio d’angolo.