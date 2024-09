Montegranaro sbatte su Monti. Il derby finisce in parità

1

MONTURANO

1

: Taborda, Iuvalè, Stortini, Capasso (6’st Mangicapre), Pagliardini, Alidori, Perpepaj (19’st Tonuzi), Capponi (36’st Malavolta), Jallow, Di Matteo, Mancini (6’st Palmieri). All. Mengoni.

MONTURANO: Monti, N. De Carolis, Fabi, Cisbani (6’st Santarelli), Pasquali (40’ T. De Carolis), Muzi, Altobello, Piras, Verini (36’st Marcelli), Russo (40’ Adami), Palestini (24’st Di Donato). All. Martinelli.

Arbitro: Rossiello di Molfetta.

Reti: 27’ Jallow, 31’ Palestini.

Note: Ammonizioni: N. De Carolis, Pagliarini, Jallow, Piras; Angoli: 5 - 3; Recupero: 2’pt, 4’st.

Inizia con un pareggio il campionato di Montegranaro e Monturano, ma è un punto che lascia tanto amaro in bocca ai padroni di casa, che devono arrendersi alle parate di un Monti in stato di grazia. Il portiere ospite neutralizza di tutto, anche un rigore. Allo stadio ’La Croce’, Mengo sceglie di debuttare con Jallow, Mancini e Di Matteo in fase offensiva. Il Monturano risponde con Palestini e Russo. Gara che parte forte nonostante il caldo e già nel primo tempo si sblocca. Al 5’ ci prova Mancini, che calcia da buona posizione, ma Monti è reattivo e para. Al 27’ grande azione di Jallow, che supera diversi avversari e batte Monti, il quale stavolta può solo sfiorare. Il pareggio però è immediato e lo firma il nuovo arrivato Palestini, al termine di un’azione corale. A fine primo tempo Di Matteo sfiora il controsorpasso, ma il suo tiro a botta sicura è respinto da Monti con un incredibile colpo di reni. A inizio ripresa diversi cambi per i due tecnici. Il Montegranaro spinge, ma non punge. Al 43’ i veregrensi hanno una chance pazzesca grazie al rigore conquistato dall’intraprendente Jallow. Dal dischetto va Tonuzi, ma Monti è monumentale e respinge ancora, permettendo al Monturano di portare via un punto dal derby.