Monza-Juventus, dove vederla in tv. La diretta web dalle 20.45

Monza, 1 dicembre 2023 - Monza-Juventus è l'anticipo del venerdì della 14esima giornata di Serie A. I padroni di casa, agli ordini dell'ex juventino Raffaele Palladino, ancora imbattuti in casa, sono pronti a ripetere l'impresa contro i bianconeri, già sconfitti due volte la scorsa stagione. Tre punti che mancano ai brianzoli dal 5 novembre scorso a Verona (Poi due pareggi con Torino e Cagliari), e che significherebbero la zona Europa della classifica. La Vecchia Signora però sarà un cliente scomodo all'U-Power Stadium, con la possibilità che ha di prendersi la vetta della classifica, e di tenerla, se l'Inter cadrà a Napoli domenica sera. In tv la sfida tra Monza e Juventus sarà trasmessa dalle ore 20.45 in diretta e in esclusiva da Dazn.

