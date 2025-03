Dagli spogliatoi. Delusione Nesta: "Partite tutte uguali. L’atteggiamento è da cambiare»

Il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, è molto lucido nell’analizzare la pesante sconfitta subita a Cagliari e coglie subito gli aspetti che sono costati cari alla sua squadra: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma siamo stati poco pericolosi. Ci è mancata la costanza nel mettere sotto pressione l’avversario. Abbiamo inoltre un grande difetto, ci manca cattiveria". E poi prosegue, con evidente delusione: "Se vuoi fare gol devi rischiare la giocata, tirare. Facciamo bene, ma alla fine non vinciamo. Sono arrabbiato? No, deluso. Abbiamo avuto il dominio nel primo tempo, avremmo dovuto continuare a fare pressione. Non c’è nessun alibi, ci dobbiamo sporcare sennò non andiamo da nessuna parte. Nel finale ho provato a fare ricorso a tutte le energie offensive, ma niente". L’allenatore romano, da quando è tornato sulla panchina dei brianzoli a metà febbraio, ha raccolto solo due pari e quattro ko. La retrocessione appare sempre più vicina, tuttavia Nesta, pur consapevole della situazione, continua a predicare professionalità: "Cercheremo di finire alla grande il campionato. Ora testa al derby contro il Como. Dovremo fare il massimo ed andare a 200 all’ora. A fine anno parleremo di tante cose. Oggi non fa bene al Monza. La città ci tiene e meriterebbe una giornata di gloria. Al termine della stagione vedremo".Al. St.