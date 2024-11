I brianzoli. Monza, derby atteso come una finale. Caldirola per Izzo, Sensi ancora fuori

Alessandro Nesta ha chiuso con il passato: nessuna malinconia del giocatore che era, nessun album dei ricordi da sfogliare in continuazione, solo adrenalina che oggi sfoga bene nell’area tecnica, concentrato sul presente. Quindi, ci pensiamo noi: novembre 2011, Milan-Barcellona 2-3 a San Siro, notte di Champions, notte di stelle, l’ultimo incrocio sul campo tra lui e Cesc Fabregas. Quella volta Nesta, maglia rossonera numero 13, aveva un gran bel da fare per contrastare quel calcio "spagnoleggiante", fatto di possesso palla di qualità, che sono un po’ le caratteristiche che si ritroverà di fronte oggi, in quel derby mai giocato in Serie A, ma così atteso che in città non si parla d’altro da quando era ormai chiaro il quadro delle partecipanti a questo campionato. Saranno in 700 i brianzoli nel settore sul lago, tutto esaurito per un appuntamento che sa quasi di partita secca: come se bastasse una vittoria oggi per rimettere ogni cosa al proprio posto. È l’effetto derby, che il tecnico biancorosso ha vissuto eccome tra Roma e Milano e ben sa quanto possa incidere nell’economia dell’intera stagione. Si affiderà alla forza dei singoli, anche perché le defezioni dell’infermeria restano e quello che sembrava potesse essere una nuova arma in più dalla panchina, Stefano Sensi, è costretto all’ennesimo forfait, colpito da uno stato influenzale.

A trascinare dovrà essere chi a casa, di derby, può chiedere consiglio a papà: "Maldini è fortissimo - dice Nesta -, per fortuna o purtroppo tutto quello che fa è troppo sotto i riflettori. Deve fare una crescita, uno step, per gestire e convivere con la pressione. Ha un tiro allucinante, non è facile stare sotto i riflettori". Dietro, al posto di Izzo squalificato, ci sarà Caldirola. La carica arriva anche sui social da capitan Pessina: "Se non è sul campo, sarà sugli spalti, ma è sempre accanto al Monza".

(3-4-2-1): Turati; Pablo Marì, Caldirola, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Dany Mota, Maldini; Djuric. All. Nesta. Michael Cuomo