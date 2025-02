Il posticipo di domani sera. Nesta: "Il Monza deve riaccendersi, a Roma si gioca per vincere»

"Non abbiamo scollinato come volevamo prima del mio esonero, non avevamo trovato la chiave per farlo. Adesso abbiamo ripreso con un pareggio contro il Lecce, ma per vincere le partite bisogna fare qualcosa in più, molto di più". Non fa giri di parole Alessandro Nesta, tecnico del Monza, all’antivigilia della sfida contro la Roma. Una partita che profuma di stracittadina per il tecnico, nato e cresciuto calcisticamente nella capitale, sponda Lazio. Di fronte i giallorossi di mister Ranieri: "Ha fatto la storia. È sempre stato corretto, ha un modo positivo di stare nel calcio. Non tutti riescono a gestire Roma nel modo giusto: lui ci sta alla grandissima". Il Monza invece affronterà questa trasferta ancora in emergenza infortuni: "Abbiamo preparato la partita, possiamo anche pensare di schierarci con una linea a 8 dietro ma, se giochiamo così, prima o poi il gol lo fanno. L’importante è non lasciare buchi ed essere coordinati, ma se fai la barricata a Roma, prima o poi il gol te lo fanno". E sulle possibilità di salvezza, Nesta ha spiegato: "Ci si prova, tutto sta nelle motivazioni e nel voler stare in un posto, questo fa la differenza. Bisogna desiderarlo ed è fondamentale". R.S.