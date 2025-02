L’ultima mossa di Galliani per evitare la retrocessione. Test superato: il Monza “arruola“ Keita Balde

Il Monza ha un nuovo attaccante: è Keita Balde, vecchia conoscenza del nostro campionato, che da una settimana si allenava in gruppo in attesa di una decisione. Questa è passata prima al giudizio di Salvatore Bocchetti, quindi di Alessandro Nesta che in questi giorni ha potuto apprezzarne non solo le qualità, ma soprattutto il modo con cui si è subito integrato con i nuovi compagni. Un impatto positivo che dagli allenamenti dovrà trasferirsi sul campo, dopo che ieri pomeriggio, in sede, con presente il ds Mauro Bianchessi, è stato firmato un contratto fino a giugno. "Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025", è il comunicato del club brianzolo di ieri pomeriggio.

Un messaggio di benvenuto che ripercorre le tappe di carriera del calciatore in pillole: 185 presenze in Serie A, 12 in Champions League e 14 in Europa League; in Serie A ha segnato 41 gol, e tra i calciatori africani soltanto George Weah (46) e Victor Osimhen (65) hanno realizzato più reti nella massima serie italiana; 40 presenze e 6 gol con la Nazionale del Senegal, con cui ha vinto la Coppa d’Africa nel 2021 e partecipato al Mondiale nel 2018. Un profilo internazionale, canterano del Barcellona, alla Lazio dal 2013 al 2017 e più vicino all’Inter nella stagione 18-19 con Luciano Spalletti, contribuendo con un gol all’Empoli all’ultima giornata alla qualificazione per la successiva Champions. Da lì un lento declino, passato da Monaco, quindi Sampdoria, Cagliari, Spartak Mosca, Espanyol fino ai turchi del Sivasspor: era in campo l’8 dicembre, subentrato contro il Galatasaray, poi solo allenamenti individuali fino all’ultima settimana in Brianza.

Qui la missione è reciproca: sua, di ritrovare il sorriso dopo un periodo infelice tra campo e vita privata, e del Monza di affidarsi anche alle sue qualità per l’impresa salvezza. A partire dal primo croce-via domenica contro il Lecce: domani Alessandro Nesta, tra i temi da affrontare del suo ritorno, scioglierà la riserva sulla convocazione.

Michael Cuomo