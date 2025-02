Monza in emergenza all’esame Roma. Zeroli la sorpresa

La domenica è andata via amara per il Monza. Lì sotto hanno fatto punti diverse avversarie dirette, ma quel che conta è la distanza dalla salvezza: adesso i punti sono 9, per cui sei obbligato a correre proprio quando l’avversario (la Roma pur senza Dobvyk) è di quelli che stanno bene. Se a questo aggiungiamo la squalifica di Izzo, ecco che gli ingredienti non sono quelli che fanno sperare nel colpo grosso. Ci sarà Keita Balde, ma la condizione fisica non è da titolarità: fiducia a Dany Mota e Ganvoula. In infermeria fermi Castrovilli (contusione), Caprari (fastidio muscolare), Forson (distorsione) e D’Ambrosio (affaticamento). La sorpresa potrebbe essere Zeroli.

Probabile formazione (3-5-2): Turati; Palacios, Brorsson, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Zeroli, Kyriakopoulos; Dany Mota, Ganvoula. All. Nesta.Michael Cuomo