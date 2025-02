Monza, cerca rinforzi per scalare la classifica: arriva Keita Baldé

Monza, 13 febbraio 2025 – Il Monza non vuole arrendersi, e anche a mercato chiuso cerca rinforzi per risollevarsi in classifica. I brianzoli stanno attraversando una stagione complicatissima, con soli 13 punti conquistati in 24 partite a fronte di due vittorie, 7 pareggi e ben 15 sconfitte. Dall'estate scorsa la squadra ha perso figure importanti come Di Gregorio (passato alla Juventus), Colpani e Palladino (ora alla Fiorentina) e nell'ultima sessione di mercato anche Daniel Maldini (acquistato dall'Atalanta) e Bondo (prelevato dal Milan). La dirigenza aveva scelto inizialmente di affidare le chiavi della squadra a Nesta, poi sostituito a stagione in corso da Bocchetti ma nuovamente richiamato appena tre giorni fa. In questo momento, la salvezza dista tantissimo: sono ben otto i punti che separano i brianzoli dall'Empoli in diciassettesima posizione, e servirebbe un lungo filotto di risultati utili consecutivi, unito a qualche passo falso delle dirette concorrenti, per centrare una salvezza che ora sembra un miracolo. Nonostante ciò, il Monza non vuole arrendersi, e nonostante il calciomercato sia terminato ormai dieci giorni fa, la dirigenza dei biancorossi ha scelto di rinforzare la squadra con l'arrivo di Keita Baldé. L'attaccante senegalese, che compirà 30 anni il prossimo 8 marzo), torna in Italia dopo le esperienze con Spartak Mosca, Espanyol e Sivasspor, squadra dalla quale si è svincolato nonostante avesse firmato un biennale nell'agosto dello scorso anno. Per lui si tratta di un ritorno nella massima serie italiana, in quanto ha già indossato le maglie di Lazio (collezionando 137 partite e 31 gol), Inter (5 gol in 29 incontri), Sampdoria (7 reti in 26 apparizioni) e Cagliari (3 centri in 26 presenze). Quella dei sardi è stata l'ultima maglia vestita in Italia, nella stagione 2021-22 culminata con la retrocessione in Serie B della squadra rossoblù.

L'attaccante senegalese già da qualche tempo si stava allenando con la squadra brianzola e negli ultimi giorni mister Nesta ha ritenuto idonea la sua condizione fisica, perciò ha suggerito alla dirigenza di tesserarlo. Keita Baldé, quindi, ha firmato un contratto con il Monza fino al termine di questa stagione, e proverà ad aiutare la squadra brianzola a centrare la permanenza in Serie A. Nesta e i suoi torneranno in campo domenica alle 15 nello scontro salvezza contro il Lecce di Giampaolo, che in questo momento si trova al tredicesimo posto a quota 24, a pari punti con il Cagliari. Keita potrebbe essere convocato già da questa gara, ma è decisamente improbabile che Nesta scelga di optare per la titolarità del senegalese, in quanto la sua ultima presenza in una gara ufficiale è datata 8 dicembre 2024.