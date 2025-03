MONZA. Passa a Cagliari l’ultimo treno per non retrocedere: "Dobbiamo provarci»

Il treno salvezza forse è già fuggito su binari ben lontani da Monza. Di sicuro le prossime tre gare rappresentano l’ultima chiamata per i biancorossi. Tre scontri diretti, a partire da quello oggi in trasferta contro il Cagliari (calcio d’inizio alle 12.30), tutti da vincere per continuare a sperare. I tre punti mancano dal 13 gennaio, quando c’era ancora Bocchetti in panchina, mentre Nesta () dal suo ritorno in Brianza ha raccolto solo due punti in cinque partite ed è a -10 dal 17° posto. Ma il tecnico non vuole gettare la spugna: "Chiedo di non abbassare minimamente il livello. Finché la matematica non ci condanna dobbiamo provarci. Il calcio ti porta sempre qualcosa di imprevisto e in poco tempo devi trovare la soluzione giusta". Poi una parola sui tifosi: "Nessun consiglio, perché chi è tifoso del Monza lo rimarrà a prescindere. Il momento è particolare per questo club. Dopo anni super ci troviamo in un momento di transizione, ma la proprietà rimane forte". Lato formazione, il Monza dovrebbe scendere in campo con lo stesso undici titolare visto contro il Parma. Confermata la coppia d’attacco Keita-Mota, mentre a centrocampo Castrovilli e Zeroli sono in vantaggio su Akpa Akpro. Assenti ancora Caldirola, Carboni e Sensi, oltre al lungodegente Pessina.

Probabile formazione (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Mota Carvalho. All. Nesta. Alessandro Stella