Nuova tegola per il Monza. Pessina ko, arrivederci al 2025. Galliani: "Mai così in 50 anni»

Sosta e ripartenza: era questo il buon auspicio del Monza, che resta ma che dovrà fare i conti con l’ennesima tegola di una stagione fin qui controversa. La notizia di metà mattinata riguarda il capitano Matteo Pessina: lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale. Quasi uno scioglilingua che si traduce in "arrivederci al 2025", in un centrocampo che nelle ultime settimane stava dando segnali nuovi con l’inedito schieramento a 3 e quindi con Bondo, Pessina e Bianco in campo insieme. Ipotesi quantomeno da rimandare. "Temevamo necessitasse addirittura di intervento chirurgico, per fortuna non è così - commenta Adriano Galliani all’arrivo negli uffici della Lega Serie A a Milano per l’assemblea -. È un anno un po’ così: non mi era mai capitato in 50 anni di calcio due tendini". Guai a parlare di mercato e sostituti: siamo a novembre, "focus sulle prossime partite - dice l’ad - e ci riprenderemo, perché la nostra è una carenza di punti e non di gioco". Incassa l’ennesima fiducia, se mai ce ne fosse ancora bisogno, Alessandro Nesta: "Alla fine contano i punti, le vittorie, la classifica. Se ci sono questi, siamo tutti bravi...", dice per commentare gli ultimi avvicendamenti in società. Oggi la rifinitura, la partenza per Torino e l’ultima prova generale sull’undici che domani affronterà un Toro ferito e, anch’esso, in cerca di riscatto. Michael Cuomo