Qui Monza. Mossa di Galliani: torna Akpa Akpro

Si accende il mercato del Monza che domenica ospiterà la Juventus per provare a risalire la china. Nelle scorse ore, infatti, il club brianzolo ha trovato l’accordo con la Lazio per il prestito fino al termine della stagione di Akpa Akpro, mai utilizzato finora dal tecnico Marco Baroni. Il centrocampista ivoriano classe 1992 porterà muscoli in mediana e arriverà al Monza in prestito secco fino al termine della stagione (che corrisponde alla scadenza del contratto in essere con la Lazio). Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno, in quanto ha già vestito la maglia biancorossa la scorsa stagione con ben 19 partite giocate. Nel mirino di Galliani anche gli interisti Correa e Arnautovic.G.M.