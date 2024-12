Qui Monza. Pablo Marì finisce nel mirino della Fiorentina: lo vuole Palladino

Mercato e speranze. Ma soprattutto punti. Per salvarsi il Monza si affida a tutto questo, ben sapendo che servirà davvero un miracolo di Bocchetti e dei suoi ragazzi vista la classifica complicatissima. Magari qualche rinforzo verrà chiesto dal nuovo allenatore che però potrebbe perdere Pablo Marì, la cui cessione pare davvero imminente. Il centrale è richiesto da Raffaele Palladino, che lo ha già avuto in biancorosso e che ora vorrebbe portarlo alla Fiorentina (soprattutto nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Martínez Quarta al River Plate). Pablo Marì è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e al momento non sembrano esserci alcuna trattativa in corso per il rinnovo con il Monza, dove è approdato nel 2022. Ovvio che la sua partenza costringerebbe il club a rimpiazzarlo. Ma Galliani valuta anche nomi per altri ruoli: da Samuel Dahl, esterno svedese classe 2003 in forza alla Roma a Davide Bartesaghi, classe 2005 di proprietà del Milan, fino ad Alessio Zerbin, classe 1999 in uscita dal Napoli. Intanto, ieri la società ha ufficializzato la risoluzione consensuale con l’ormai ex ds François Modesto.

R.S.