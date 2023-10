SOTTO LA LENTE. Instancabile Colpani. Su di lui gli occhi del ct Spalletti

Un anno fa, a Monza, la prima gioia di Andrea Colpani in Serie A era arrivata proprio contro l’Udinese. Oggi il Flaco è l’insostituibile del Monza, che in Vignato, con lui, ha trovato ancora più fantasia alle spalle di Lorenzo Colombo. L’ex Atalanta, idolo del presidente Silvio Berlusconi, è a quota 8 in massima serie, 4 dei quali segnati in questa stagione dove ha già eguagliato il risultato della scorsa stagione. Sulle sue spalle il Monza, su di lui anche gli occhi del ct Spalletti. Due sogni a braccetto: l’Europa e l’Europeo. Mi.Cuo.