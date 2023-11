Il Monza vince sulle ali dei brianzoli: Colombo show, Verona battuto 3-1

Monza, 5 novembre 2023 – Il Monza torna a vincere, lo fa nel Bentegodi del Verona che per tanti sarà difficile in questa stagione, ma non per una squadra che con Raffaele Palladino vince con idee, bel gioco, sapendo soffrire e chiudendo la partita nel momento più opportuno. Con una vena di romanticismo, perché quella non guasta mai: esulta la Brianza per 3 gol tutti brianzoli.

Due di questi portano la firma di Lorenzo Colombo, nato a Vimercate e cresciuto a Burago di Molgora. Il primo nasce da una sua giocata a centrocampo che libera un'autostrada verso la porta per Colpani. El Flaco è bravo a scegliere il momento giusto per servire il 9 al momento giusto per segnare. Il secondo è una vera prodezza: un sinistro all'incrocio più lontano dal limite, dopo aver puntato a testa alta l'intera difesa di casa.

In una ripresa che il Verona aveva interpretato al meglio, creando qualche pericolo e scompiglio in area Monza, senza tuttavia costringere Di Gregorio agli straordinari. Il tris arriva da Seregno, anche se Luca Caldirola è nato a Desio: il gol è la fotocopia di quello fatto la scorsa stagione all'Inter, un colpo di testa in corsa su corner. Immediato il gol rocambolesco di Folorunsho, ma è utile solo al tabellino.

Risultato primo tempo: 0-1

Verona (3-5-2): Montipò 5.5; Magnani 6, Dawidowicz 5.5 (30’ Hien 5), Terracciano 5.5; Faraoni 5.5 (75’ Tchatchoua 6), Folorunsho 6.5, Duda 6.5, Lazovic 5 (65’ Ngonge 5.5), Doig 6 (46' Hongla); Bonazzoli 6 (75’ Saponara 5.5), Djuric 5. All.: Baroni 5.5.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio 6; D’Ambrosio 6, Caldirola 7, Pablo Marì 6, Kyriakopoulos 6.5; Gagliardini 7 (86’ Akpa Akpro sv), Pessina 6.5; Ciurria 5.5 (59’ Birindelli 6), Colpani 6.5 (66’ Bondo 6.5), Vignato 5.5 (66’ Carboni V. 6.5); Colombo 8 (86’ Dany Mota sv). All.: Palladino 7.5.

Arbitro: Collu di Cagliari 7.

Marcatori: 41’ e 73’ Colombo, 84’ Caldirola, 86’ Folorunsho.

Note: ammoniti D’Ambrosio, Colombo e Faraoni. Recupero 3’ pt e 4’ st.