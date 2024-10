Qui ROSSONERI. Moncada a Milanello nel mezzo della crisi. Messaggio al gruppo in sostegno a Fonseca

Dopo la tempesta, la ricerca della quiete. I rossoneri si sono ritrovati ieri a Milanello dopo il ko di Firenze: assenti i nazionali Fofana, Theo Hernandez, Maignan, Musah, Pulisic, Jovic, Pavlovic, Gabbia, Chukwueze, Reijnders, Leao e Morata (oltre a Cuenca, Bartesaghi, Torriani, Zeroli, Camarda e Liberali). Presenti, invece, Tomori e Abraham, protagonisti del noto “scippo“ del rigore a Pulisic, dopo quello di Theo Hernandez. Nessun chiarimento necessario, però, filtra dal club: il “caso“ è stato già chiuso al Franchi, con Fonseca che ha responsabilizzato i giocatori in spogliatoio e poi detto anche pubblicamente che episodi simili "non devono più succedere".

Il portoghese ha (ri)incassato la fiducia della società ed è chiamato a (ri)imporre la sua autorità, dopo aver vissuto altre situazioni atipiche, vedasi per esempio il cooling break all’Olimpico. Tomori e Abraham, potrebbero finire in panchina a Udine. Ieri, alla ripresa degli allenamenti svolti insieme a Milan Futuro, era presente Geoffrey Moncada: un ulteriore segnale di vicinanza all’allenatore. Che, in ogni caso, deve svoltare: quasi la metà delle partite ufficiali perse (quattro su nove), zero punti in Champions. Un passo tutt’altro che in linea col concetto di "Milan vincente" più volte ribadito. Luca Mignani