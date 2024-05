MotoGp, agente di Bastianini: “Parliamo con Aprilia, ma priorità a Ducati”

Bologna, 19 maggio 2024 - Saranno settimane di riflessione per Ducati che ha uno Jorge Martin che spinge per il team ufficiale. Allo spagnolo, attuale leader del mondiale, non basta più una moto ufficiale in un team clienti e preme in maniera incessante per un approdo al fianco di Pecco Bagnaia. ‘Se Ducati non mi prenderà darò il mio talento ad altri’, l’ennesima dichiarazione diretta del pilota spagnolo. Ma in Ducati c’è Enea Bastianini, un pilota veloce, forte, che se non si fosse infortunato due volte l’anno scorso avrebbe già più confidenza e risultati con la Desmosedici ufficiale. Con Bagnaia che ha rinnovato contratto toccherebbe a lui fare posto a Martin, trattative e rumorsi di cui ha parlato il suo agente Carlo Pernat a GpOne.

Pernat: “Priorità a Ducati, ma parliamo con Aprilia”

Scelta molto difficile per Ducati che dovrebbe sacrificare un forte pilota italiano per non perdere Jorge Martin, e al tempo stesso fornire a Marc Marquez una moto aggiornata per la prossima stagione visto che per ora in Gresini guida una Desmosedici vecchia di un anno. Tra Bagnaia, Martin e Marquez Ducati vorrebbe tenerli tutti e tre, sono i tre più forti del mondiale, ma dovrà incastrare un domino complicato perché tutti vogliono una moto ufficiale. Per farlo dovrebbe promuovere Martin in Lenovo e mettere Marquez in Pramac al posto del connazionale, ma sul team di Campinoti preme Yamaha che dal prossimo anno vuole altre due moto in griglia e, dopo il no di Vr 46, che resterà in Ducati, deve guardare altrove. In tutto questo lavora Carlo Pernat, l’agente di Bastianini, che dialoga con Aprilia visto che Rivola da tempo lo corteggia: “Capisco Ducati - le parole di Pernat - Ha tre piloti molto forti e forse all’inizio pensava di lasciarne fuori due, ma ora la mentalità è cambiata. Ho l’impressione che voglia tenerne un paio e quindi sta pressando Pramac, che dal canto suo ha Yamaha che spinge. Prima del Mugello penso che Pramac deciderà il da farsi”. Pernat prova a immaginare il futuro se Martin dovesse andare nella squadra ufficiale: “Se accadesse penso che Ducati farebbe due proposte a Marquez e Bastianini per rimanere con una moto ufficiale ma nel team satellite”. In ogni caso, Bastianini deve guardarsi attorno e Aprilia è pronta ad accoglierlo a braccia aperte al posto di Aleix Espargaro, il quale sta decidendo di ritirarsi per fare il tester di Noale. Pernat conferma la pista: "La priorità è rimanere nel team ufficiale, il resto si vedrà. Andare in Pramac con una moto aggiornata potrebbe essere una possiibilità, ma ci soni anche Aprilia, KTM e Yamaha. Non nascondo che con Aprilia ci sarebbe accoppiata moto e pilota italiani”. Una decisione definitiva non c’è, Ducati sta riflettendo a fondo perché Bastianini di fatto ha saltato tutto l’anno scorso: “Credo stiano rimandando la decisone - la chiosa di Pernat - Enea ha saltato lo scorso anno e non si è potuto allenare e a Barcellona, nonostante fosse al 70%, ha vinto una gara. Ducati non poteva giudicarlo sulla stagione scorsa”.