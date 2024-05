Mourinho a un passo dal Fenerbache: pronto un biennale

Roma, 31 maggio 2024 – Nuova avventura in Turchia per José Mourinho. L’allenatore portoghese, esonerato dalla Roma lo scorso gennaio potrebbe sedersi sulla panchina del Fenerbache. Il tecnico di Setubal potrebbe così debuttare nel massimo campionato turco, con l’annuncio ufficiale che potrebbe essere dato dai canarini gialli già nella giornata di oggi.

Il presidente Ali Koç vorrebbe regalare lo Special One alla società e ai tifosi per cercare il rilancio dopo un digiuno di 10 anni in campionato e l’ultima stagione chiusa al secondo posto alle spalle del Galatasaray campione. Per Mourinho sarebbe pronto un accordo biennale. Anche il candidato alla presidenza del club turco Yildirim ha anticipato che il portoghese potrebbe essere l’uomo designato per guidare il Fenerbache nella prossima stagione: “Mi ha detto di aver visto la partita. Probabilmente ha assistito anche al derby tra Galatasaray e Fenerbahce. Faremo quello che vuole, proveremo a chiudere per gli acquisti che vuole lui. Non c'è nessun problema di soldi. Il nostro club ha sempre soldi". Intanto sui social i tifosi sono già in fibrillazione per il possibile arrivo dello Special One, con le pagine letteralmente inondate di commenti che invitano Mourinho a firmare con il Fenerbache.