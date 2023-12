Mutu esonerato la vigilia di Natale mentre è al funerale della madre, l’incredibile nota del club: “Le più sentite condoglianze”

Roma, 26 dicembre 2023 - Esonerato la vigilia di Natale, mentre è al funerale della madre, con tanto di condoglianze. La vittima dell'incredibile mancanza di tatto è Adrian Mutu, ex attaccante di Juventus, Fiorentina, Parma, Inter e altre, e ora ex allenatore del Neftci Baku, squadra che milita nella Premyer Liqası, club della massima divisione del campionato dell'Azerbagian.

Il 44enne, in passato uno dei calciatori più rappresentativi della nazionale della Romania, si è visto privare della panchina con una semplice, e glaciale, nota diffusa dal club, inoltre dopo una vittoria contro il Kapaz per 2-0. Il club di Baku è terzo in classifica, ma i meno 13 dalla capolista Qarabag devono essere sembrati troppi alla dirigenza che non si è messa molti problemi a comunicarlo al tecnico il 24 dicembre, mentre era in Romania per l'ultimo addio alla madre.

Il club azero, in un incredibile comunicato, ha quindi ringraziato "Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo - aggiunge la 'delicata' nota - il club esprime le sue più sentite condoglianze per la morte di sua madre".