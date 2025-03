La Cremonese a Palermo per continuare a correre. Formazioni e diretta tv

Su un campo tradizionalmente avaro con i grigiorossi come il “Barbera”, la Cremonese si appresta a giocare in anticipo per trovare risposte importanti per il suo prosieguo della sua stagione. Il netto successo sul Catanzaro ha rilanciato in modo significativo la squadra di Stroppa nella corsa per il quarto posto, ma la classifica rimane in costante evoluzione e, quindi, bisognerà continuare a dare e a raccogliere il massimo per riuscire a terminare la regular season nella posizione desiderata.

L’altro grande tema di questi giorni (e non potrebbe essere altrimenti) è quello legato alle dieci giornate di squalifica inflitte a Vazquez per le presunte parole razziste urlate al barese Dorval. Al di là del ricorso preannunciato dalla società grigiorossa, il lungo stop inflitto dal giudice sportivo al “Mudo” priva la formazione di mister Stroppa, proprio nel momento decisivo della stagione, di un elemento determinante, in grado di trasmettere fantasia ed esperienza a tutto il gruppo, trascinandolo al tempo stesso a suon di giocate e di reti importanti. È facile ipotizzare che, a questo punto, torni decisamente in prima fila Johnsen, al quale la Cremonese chiede non solo di fare il vice-Vazquez, ma, piuttosto, di trovare quella continuità che, di fatto, l’ex Venezia non è mai riuscito a mostrare dal suo arrivo (accompagnato da grandi aspettative) a Cremona.

Un ostacolo non di poco conto in più da superare per i grigiorossi, che dovranno fare i conti, oltre che con il caldo pubblico palermitano, anche con le ambizioni e le potenzialità dei rosanero che, pur avendo investito in modo eloquente sul mercato, sono ancora costretti a lottare per garantirsi un posto nei play off. Se si guardano i nomi che compongono l’organico a disposizione di mister Dionisi, da Brunori a Ranocchia, da Verre a Diakité, senza trascurare i recenti arrivi di Audero e del bomber Pohjanpalo, è facile anticipare che i rosanero cercheranno di inseguire la promozione sino al termine dei play off, ma, al momento, il Palermo deve ancora trovare la quadratura di un cerchio che sembra ostinarsi a non voler corrispondere alle speranze della blasonata società siciliana. Tutto questo per un impegnativo esame della verità per le opposte ambizioni di una Cremonese che, al di là dell’assenza di Vazquez e indipendentemente dall’esito dei ballottaggi che Stroppa sta definendo in queste ultime ore di vigilia, deve utilizzare, con orgoglio e determinazione, proprio questo frangente così delicato per dimostrare con i fatti di meritare un posto di primo piano nella rincorsa alla serie A. Probabili formazioni: Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakité, Blin, Gomes, Di Francesco; Verre, Brunori; Pohjanpalo. All: Alessio Dionisi.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All: Giovanni Stroppa.

La partita si giocherà venerdì 14 marzo alle ore 20.30 allo Stadio Barbera di Palermo e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.