Nagelsmann ct fino al 2026, ora il Bayern è su Zidane

Nel grande valzer degli allenatori che la prossima estate caratterizzerà molti campionati europei di vertice, l’ultima voce riguarda il possibile ritorno di Zinedine Zidane su una panchina insospettabile.

Non è strano che la voce di un interessamento del Bayern Monaco per l’ex juventino sia uscita proprio ieri: è anche il giorno in cui è caduta la candidatura più forte, quella del tedesco Julian Nagelsmann: ieri ha prolungato il contratto da ct della Germania fino ai mondiali del 2026 in Canada, Messico e Usa.

L’ufficializzazione è arrivata dalla Federcalcio tedesca, che ha tolto ogni dubbio sul futuro del 36enne tecnico ex Bayern Monaco: resterà al suo posto anche dopo gli Europei di questa estate, quindi sfuma anche la possibilità di un arrivo di Jurgen Klopp sulla panchina della Germania. Il tecnico lascerà sicuramente il Liverpool, lo ha annunciato lui stesso, ma non prenderà la guida della ’Mannschaft’.

Con Nagelsmann confermato, ecco che Il Bayern Monaco sarebbe vicino ad ingaggiare Zinedine Zidane come nuovo allenatore. Lo scrive il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Citando fonti vicine alle trattative, il quotidiano afferma che l’ex fantasista è ad un passo dal succedere a Thomas Tuchel, che lascerà il club a fine stagione. Il contratto deve ancora essere firmato. L’altro giornale sportivo spagnolo, Marca, ha scritto nel fine settimana che il Bayern aveva contattato l’agente di Zidane. Potrebbe rientrare con lui l’ex grande del Bayern e della Francia Franck Ribery, come vice allenatore se Zidane fosse nominato.