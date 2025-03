Il Napoli sbatte su Radu e frena. Rabbia Conte

0

NAPOLI

0

(3-5-2): Radu 7.5; Schingtienne 6.5, Idzes 6.5, Cande 6; Zerbin 6.5, Duncan 6.5 (25’ st Doumbia 6), Nicolussi Caviglia 7, Perez 7 (42’ st Busio sv), Ellertsson 6 (42’ st Haps sv); Fila 6 (26’ st Gytkjaer 5.5), Maric 6 (38’ pt Oristanio 5). A disp.: Grandi, Joronen, Marcandalli, Carboni, Zampano, Sagrado, Conde, El Haddad, Bjarkason. All.: Di Francesco 6.5.

NAPOLI (3-5-2): Meret 6.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6.5 (32’ st Jesus 6), Buongiorno 6; Politano 6, Gilmour 5.5 (32’ st Anguissa 5.5), Lobotka 6, McTominay 6.5, Spinazzola 6 (31’ st Oliveira 5.5); Lukaku 5.5 (42’ st Simeone 5.5), Raspadori 6.5 (31’ st Okafor 6). A disp.: Scuffet, Contini, Marin, Mazzocchi, Hasa, Billing, Ngonge. All.: Conte 5.5.

Arbitro: Mariani di Roma 6.

Note: ammoniti Cande, Nicolussi Caviglia, Oliveira. Recupero: 2’+2, 6’+1.

Il Napoli sbatte su Radu e frena nella lotta scudetto. "A livello calcistico il Venezia non ci ha messo in difficoltà. Noi abbiamo fatto la partita su un campo difficile, non era stato bagnato e la palla non scorreva: è la prima volta che mi capita quest’anno di vedere una roba del genere. Di Fra mi ha detto che non è stata una loro idea". Le parole di Antonio Conte a fine gara.