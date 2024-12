Narnese, vittoria e vetta. Tris al Castiglione del Lago

CASTIGLIONE DEL LAGO

1

NARNESE

3

CASTIGLIONE DEL LAGO (4-4-1-1): Ranieri, Lesti, Sabadashka (14’st Versiglioni), Anderson, Roscini, Modesto, Sardone (1’st Vassallo), Galeotti, Pareggi (43’st Rachini), Verrilli (22’st Bartolini), De Montis (3’st Guarracino) All.Machi.

NARNESE (4-4-2) Pitaro, Mora, Grifoni (45’st De Santis), Marchetti ( 32’st Aldrovandi), Ponti, Aldair, Bagnato (23’st Blasi), Petrini, Tramontano (30’st Confessore), Manni (41’st Andreucci), Perotti. All. Defendi.

Arbitro: Vendramin di Terni.

Marcatori: 19’, 43’ pt. Tramontano, 28’st autorete Guarracino, 35’ st Vassallo.

NOTE: ammoniti Grifoni, Ponti, Perotti, Pareggi, Vassallo. Recupero: pt 2’, st 6’.

Vince ancora la Narnese che resta in vetta a braccetto con il Sansepolcro. Difesa bunker quella di Defendi con 8 reti incassate dopo le prime 14 giornate. E se anche l’attacco, come confermato anche al Giommoni, inizia a girare, i rossoblù di Defendi sembrano poter dire la loro fino in fondo nella rincorsa alla D. Dopo una fase di studio, alla prima occasione passano gli ospiti con Tramontano al 19’ che non perdona Ranieri con un destro preciso all’angolino. Raddoppia lo stesso centravanti al 43’ quando raccoglie un passaggio di Bagnato e trafigge l’incolpevole portiere locale. Nel secondo tempo, al 72’, angolo battuto da Mora pasticcio difensivo locale e pallone che finisce la corsa in fondo al sacco per il 3-0 ospite. All’80’ ingenuità di Grifoni che di testa tenta il retropassaggio al portiere, arriva Vassallo che supera Pitaro siglando il gol della bandiera. Ancora a segno il classe 2005 biancorosso, tra i prospetti più interessanti sul fronte under. Negli ultimi 10 minuti la Narnese non concede spazi e al Castiglione non resta che pensare alla prossima sfida contro il Pontevalleceppi, autentico crocevia nella rincorsa alla salvezza dei biancorossi. Per la capolista sfida interna con il Tavernelle.