Nasce la nuova Ancona. Nella valigia di Roberta la linea dettata a Tiong

Dopo due giorni di incontri serrati ora la parola sta a mister Tiong. Che detterà nei prossimi giorni le direttive per il futuro della società e della squadra. Che terminando il campionato con la salvezza diretta ha guadagnato tempo su diverse altre realtà e che dunque può programmare il suo futuro con calma. Due giorni di confronti tra Tony Tiong e Roberta Nocelli, alla presenza del consigliere Antonio Postacchini e del legale della società e dell’Ancona Sports Center, l’avvocato Francesco Milanese. Due giorni per discutere di Ancona, di cosa non è andato per il verso giusto nella stagione appena conclusa, ma anche delle cose positive, dall’andamento del settore giovanile all’aver individuato un tecnico, Roberto Boscaglia, che alla riprova dei fatti, cioè delle cinque giornate in cui è riuscito a portare la squadra alla salvezza, merita una riconferma per il prossimo anno.

E poi della necessità di individuare quanto prima un direttore sportivo che conosca la piazza, le responsabilità che si assumerà venendo a lavorare ad Ancona, l’importanza del progetto e che faccia sin da subito le scelte giuste per portare la società e la squadra a una rapida crescita nel giro dei prossimi anni. D’altra parte lo ha detto anche mister Tiong, dopo la partita contro la Lucchese, che per il prossimo anno vuole una squadra più forte, troppe le delusioni nate da quella appena conclusa. Dunque s’è parlato anche di budget, ma naturalmente il presidente ha il tempo per fare le sue considerazioni, per prendere le decisioni del caso, anche per modificare alcuni ruoli manageriali della società, se lo ritiene necessario.

E’ di ieri mattina la nota della società, diffusa subito dopo il rientro di Roberta Nocelli in Italia, nelle prime ore della mattinata: "E’ stata una riunione fiume, gli argomenti sono stati molteplici – spiega Roberta Nocelli nel comunicato diffuso anche attraverso i social –. Sono state analizzate le due ultime stagioni e la conclusione di quest’ultima, oltre alla nomina del nuovo direttore sportivo. Si è parlato dell’organizzazione societaria con mansioni e ruoli ben definiti. Non da ultimi gli investimenti e le prossime imminenti scadenze federali. Ho spiegato il mio punto di vista e di come vorrei proseguire da qui in avanti. Ci siamo lasciati con la consapevolezza che alcune decisioni incombono e sono strettamente indifferibili. Tengo a precisare che non sono stati messi in discussione il mio ruolo e il mio contratto che non è in scadenza. Nei prossimi giorni il presidente detterà la sua linea". Ecco dunque il risultato del lungo incontro. Dalla nota dell’Ancona – le dichiarazioni sono proprio quelle dell’amministratore delegato – emergono alcuni aspetti importanti: primo, che non è stato messo in discussione il ruolo della stessa Nocelli, come ribadisce lei stessa, che dunque sarà l’amministratore delegato biancorosso anche per il prossimo anno. Secondo, che si è parlato delle ultime due stagioni, e non solo di quella in corso. E terzo, che da tutto questo sono nate le considerazioni che richiedono ora "decisioni strettamente indifferibili", che riguardano, appunto, "l’organizzazione societaria, con mansioni e ruoli ben definiti" proprio come aveva detto Roberta Nocelli dopo la partita con la Lucchese, quando specificò che avrebbe chiesto "il rispetto dei ruoli". Ma decisioni che riguardano anche gli investimenti, come per esempio il budget che avrà a disposizione la squadra del prossimo anno. Ma anche la programmazione del futuro, cioè non solo dove si vuole arrivare – il presidente non lo ha mai nascosto, di puntare alla serie B – ma anche in che modo, con chi e con quali risorse finanziarie. Un ampio panorama di scelte da fare e decisioni da prendere che spettano al presidente, dal quale ora ci si attendono risposte programmatiche nel giro di giorni, forse già la prossima settimana. Poi Boscaglia e il nuovo diesse, ma anche l’acquisto del terreno per il centro sportivo per cui Tiong sarà ad Ancona entro fine giugno. Giuseppe Poli