Nations League 2024-2025, i sorteggi. Francia, Belgio e Israele per l’Italia

Francia, Belgio e Israele. Queste le avversarie dell’Italia per l’edizione 2024/2025 della Nations League, nel Gruppo 2 della Lega A della competizione continentale. Un girone di ferro, quello sorteggiato ieri a Parigi. Ma anche la garanzia di spettacolo e un banco di prova molto serio tra Europei e Mondiali. L’Italia era inserita nella prima fascia della Lega A. Si parte il 5-7 dicembre con le prime gare del girone, le prime due classificate andranno ai quarti in programma il 20-25 marzo 2025, mentre le Final Four si terranno il 4-8 giugno 2025. All’attivo dell’Italia, due terzi posti consecutivi nel 2021 e nel 2023. "Un bel girone, affascinante. Quando ci sono questi confronti di altissimo livello è la sintesi giusta per imparare cose importanti e nuove, ma andremo a giocarcela. Siamo abituati a questo tipo di sorteggio – dice il ct Luciano Spalletti, ai microfoni di RaiSport –. La Francia è l’avversaria più stimolante perché al di là di quella che può essere la qualità di un calciatore – dichiara riferendosi a Mbappé e non solo – sono nazionali che hanno una storia importante. Sono sempre state partite tiratissime, per cui ci saranno tante motivazioni per farsi trovare pronti".