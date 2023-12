Nations League, eurogol della centrocampista contro la Svizzera, poi Salvai e Caruso. Super Giugliano, l’Italia resta in A L'Italia femminile si è rinnovata con una vittoria per 3-0 contro la Svizzera, conquistando così il secondo posto nel girone di Nations League. Una prestazione super con gol di Caruso, Salvai e Giuliano. Un traguardo che permette all'Italia di restare in Lega A senza disputare gli spareggi.