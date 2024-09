Nations League, vincono Spagna e Croazia. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo

Milano, 9 settembre 2024 – Primo, e netto, successo in questa Nations League per i campioni d'Europa in carica della Spagna che superano agevolmente la Svizzera per 4-1. Le Furie Rosse riescono a imporsi nonostante l'uomo in meno dal minuto 21', quando Robin Le Normand è stato espulso. Nel primo gruppo della Lega A vincono anche Portogallo e Croazia che superano, rispettivamente, Scozia e Polonia. Tra le altre partite spiccano le vittorie di Slovacchia e Svezia nel Gruppo 1 della Lega C. Ripercorriamo le gare di questa seconda giornata e le classifiche dei vari gironi.

Lega A, Gruppo 1

Vince in rimonta il Portogallo contro la Scozia e la firma è sempre del solito Cristiano Ronaldo. portare avanti i britannici è il solito implacabile McTominay, diventato ormai il bomber della formazione di Clarke: il centrocampista del Napoli è bravissimo a inserirsi con i tempi giusti sul cross di McLean e a bucare Diogo Costa dopo appena sette minuti. Gli andalusi reagiscono subito e cercano con insistenza il pareggio con Leao e Diogo Jota, ma nel primo tempo il portiere Gunn non si fa superare. L'1-1 però è nell'aria e arriva a inizio ripresa: Leao scarica un buon pallone al limite dell’area e Bruno Fernandes di mancino non sbaglia. Sempre il Portogallo ha poi una clamorosa occasione per passare avanti a dieci minuti dal novantesimo: Ronaldo si inventa un gran colpo di tacco, ma Joao Felix si lascia ipnotizzare da Gunn. Il finale è tutto a tinte lusitane: Ronaldo prima centra il palo e poi trova la rete che vale la vittoria per 2-1 all’88’.

Vittoria anche per la Croazia che supera di misura la Polonia. Nella ripresa, a sbloccare il risultato al 52’ ci pensa allora l’eterno Luka Modric: il dieci del Real Madrid dipinge una punizione morbidissima dal limite dell’area, non lasciando scampo a Skorupski. Cinque minuti più tardi, il portiere del Bologna viene salvato dalla traversa sulla conclusione di Matanovic. Poi tocca a Lewandowski stampare sulla traversa il tiro del possibile 1-1.

1- Portogallo 6 (+2 dr)

2- Croazia 3 (0 dr)

3- Polonia 3 (0 dr)

4- Scozia (-2 dr)

Lega A, Gruppo 4

I campioni d'Europa giocano come tali e battono 4-1 la Svizzera, ottenendo la prima vittoria in questa Nations League. I primi venti minuti si giocano a un ritmo sfrenato e ne esce una gara spettacolare. Dopo 4 minuti la Spagna la sblocca con Yamal che serve l'assist per la testa di Joselu. La Svizzera centra quindi la risposta immediata al 7’, ma il pareggio dura solo qualche istante: Omeragic appoggia a porta vuota su assist di Embolo, prima di vedersi annullare la rete dall’arbitro (dopo controllo al Var) per un fallo di mano di Freuler avvenuto a inizio azione. Ad andare sul 2-0 è allora la Spagna al 13’: grande azione di Nico Williams e conclusione vincente dell’ex Napoli Fabian Ruiz. Al 21’ gli iberici restano però in dieci: Le Normand trattiene Embolo, diretto da solo in porta, e viene espulso. Ne nasce un calcio di punizione dal limite, dal quale Amdouni colpisce in pieno la traversa. Al 41' lo stesso Amdouni si fa perdonare mettendo dentro il 2-1. Sempre lui a inizio ripresa propizia l'autogol di Vivian, ma altro gol non convalidato alla Svizzera perché la palla era precedentemente uscita. Tra il 77’ e l’80’ la Spagna chiude allora la partita, andando a segno per due volte: prima Fabian Ruiz realizza la sua doppietta di serata e poi Ferran Torres fissa il risultato sul 4-1 per gli iberici.

Successo fondamentale per la Danimarca contro la Serbia, che vale il primo posto nel girone. Il match si sblocca al 36’ del primo tempo, quando Gronbaek è bravo a sfruttare il filtrante di Poulsen per battere Rajkovic. Un gol per tempo, perché il raddoppio arriva al 61' con Poulsen che sfrutta l'assist dell'ex Bologna Kristiansen. La Serbia senza Vlahovic, che non ha risposto alla convocazione per motivi familiari, resta con un solo punto dopo due partite.

1- Danimarca 6 (+4 dr)

2- Spagna 4 (+3 dr)

3- Serbia 1 (-2 dr)

4- Svizzera 0 (-5 dr)

Lega C, Gruppo 1

Nel primo girone della Lega C la Slovacchia controlla l'Azerbaijan e vince 2-0. Tra le firme anche quella del veronese Duda che al 23' segna su calcio di rigore, mentre il raddoppio arriva appena tre minuti più tardi con Strelec. Mentre la Svezia ne fa 3 all'Estonia e il protagonista è sempre il solito Viktor Gyokeres. L'attaccante fa doppietta nel giro di 15 minuti, il primo al 30' e poi al 45'. Nel mezzo c'è anche il gol di Alexander Isak.

1- Svezia 6 (5 dr)

2- Slovacchia 6 (3 dr)

3- Azerbaijan 0 (-4 dr)

4- Estonia 0 (-4 dr)

Lega C, Gruppo 3

Vittorie di misura per Bielorussia e Bulgaria che battono Lussemburgo e Irlanda del Norda. Per la Bielorussia il gol decisivo lo firma Gromyko al 31 del primo tempo, mentre per la Bulagaria la rete è di Despodov.

1- Bielorussia 4 (1 dr)

2- Bulgaria 4 (1 dr)

3- Irlanda del Nord 3 (1 dr)

4- Lussemburgo 0 (-3 dr)

Lega D, Gruppo 1

Nel gruppo a tre con San Marino, pirotecnico pareggio tra Gibilterra e Liechtenstein. La gara la sblocca Liam Walker dopo appena otto minuti, poi non accade granché nel primo tempo. Saglam la pareggia per il Liechtstein al 53' e il finale è tutto da vivere. Scanlon riporta avanti Gibilterra al 97', ma subito dopo arriva il rosso a Joseph Cipolina, un fallo che richiede il lunghissimo intervento del Var. Alla fine è calcio di rigore per il Liechtstein che viene trasformato al quattordicesimo minuto di recupero da Hasler. Con questo risultato, San Marino resta in testa al proprio girone.

1- San Marino 3 (+1 dr)

2- Gibilterra 1 (0 dr)

3- Lichtestein 1 (-1 dr)