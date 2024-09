Nations League: vittorie nette di Germania e Olanda, bene l'Inghilterra

Milano, 8 settembre 2024 - Termina la prima giornata di Uefa Nations League con le ultime nove partite disputate nella serata di sabato 7 settembre. Tanti gol e spettacolo, con le nazionali maggiori subito protagoniste: la Germania ne rifila 5 all'Ungheria, mentre l'Olanda regola la Bosnia ed Erzegovina 5-2. Segnano quattro gol Armenia e Georgia che battono, rispettivamente, Lettonia e Repubblica Ceca. Successi anche per Grecia, Moldavia e Inghilterra che vince il "derby" contro l'Irlanda. Ripercorriamo le gare appena disputate tra i vari gironi e vediamo le classifiche dopo la prima giornata.

League A, gruppo 3

Parte forte, anzi fortissimo la Germania che vince 5-0 contro una impalpabile Ungheria. Partita dominata dai padroni di casa che vanno avanti al 27' con Fullkrug. Poi nel secondo tempo arrivano quattro reti: si comincia con Musiala al 57', meno di dieci minuti dopo timbra anche Wirtz, dopo una giocata meravigliosa di Musiala, e il poker lo fa Pavlovic al 77'. All’81’ Kai Havertz su rigore arrotonda il risultato per il 5-0 finale.

Stesso girone e stessi gol segnati all'esordio per l'Olanda. Basta meno di un quarto d’ora ai padroni di casa per sbloccare il risultato, grazie alla testata vincente dell’ex Bologna Zirkzee al 13’. La Bosnia non accusa il colpo, anzi riporta l’incontro in equilibrio con la rete di Demirovic al 27’. Poco prima della pausa però l'Olanda rimette il naso avanti con il giocatore del Milan Tijjani Reijnders che prima colpisce una traversa clamorosa al 42’, poi cinque minuti più tardi non sbaglia. Nel secondo tempo gli uomini di Koeman continuano ad attaccare, e al 56’ calano il tris. Ancora Reijnders protagonista, questa volta con l’assist per il 3-1 a firma di Gakpo. Ci pensa una vecchia conoscenza della Serie A a rimettere i suoi in partita: Edin Dzeko fa 3-2. La rete dell'ex Inter e Roma però è solo il preludio per i due gol con cui la squadra di Ronald Koeman chiude la partita. Prima il neoentrato Weghorst, poi Xavi Simons su assist di Malen al 92' per il 5-2 finale.

1- Germania 3 (+5 dr)

2- Olanda 3 (+3 dr)

3- Bosnia ed Erzegovina 0 (-3 dr)

4- Ungheria 0 (-5 dr)

League B, gruppo 1

Non sbaglia all'esordio la Georgia di Kvicha Kvaratskhelia che ne rifila quattro alla Repubblica Ceca. La prima rete arriva su rigore, alla mezz'ora, e la firma è proprio quella del giocatore del Napoli. Alla ripresa delle operazioni i padroni di casa si scatenano e ne fanno 3 in poco più di 10 minuti: il primo è di Chakvetadze al 53' ,poi Mikautadze al 63' e tre minuti più tardi c'è la rete di Kochorashvili. Il gol della bandiera per la Repubblica ceca lo segna Lukas Kaivach a dieci dalla fine.

L'Albania vince in rimonta contro l'Ucraina e sale a quota 3 punti. Succede tutto nel secondo tempo, con Konoplia che porta avanti i suoi al 49', ma cinque minuti dopo pareggia il difensore dell'Empoli Ismajli e poi Asani fa 2-1.

1- Georgia 3 (+3 dr)

2- Albania 3 (+1 dr)

3- Ucraina 0 (-1 dr)

4- Repubblica Ceca 0 (3 dr)

League B, gruppo 2

Nel gruppo F la prima Inghilterra targata Lee Carsley comincia con il piede giusto vincendo 2-0 contro l'Irlanda. La prima rete arriva al minuto 11, e il gol è di un "ex": Alexander-Arnold spinge avanti il pallone, trova Declan Rice che entra in area e con il destro calcia forte per l’1-0, evitando di esultare dopo le tre presenze in carriera con la maglia dei ragazzi in verde. Al 26’ arriva anche la rete del raddoppio, dal sapore di beffa per l’Irlanda anche in questo caso: scambio tra Rice e Saka sulla destra, con l’ex West Ham che crossa al centro che trova Jack Grealish e il suo destro finisce all'angolino. Anche il giocatore del City è tra gli "ex della gara date proprio le giovanili nell'Irlanda.

Parte bene anche la Grecia che regola la Finlandia con un netto 3-0. Gli ellenici dominano per tutti i novanta minuti, senza lasciare grande spazio agli avversari. Il primo gol della partita lo firma al 23' Ioannidis, che al 76' sigla la doppietta personale. Nel mezzo, al minuto 37' l'autorete di Kallman.

1- Grecia 3 (+3 dr)

2- Inghilterra 3 (+2 dr)

3- Irlanda 0 (-2dr)

4- Finlandia 0 (-3 dr)

League C, gruppo 4

Netta vittoria per l'Armenia contro la Lettonia. I padroni di casa passano in vantaggio con Bichakhchyan, poi tempo tre minuti e c'è l'autorete di Harutyuyan, con l'Armenia che si ritrova già avanti di due reti in meno di dieci minuti. Poco prima di tornare negli spogliatoi altro autogol, questa volta di Dubra, con la Lettonia che ricuce lo strappo. La partita però viene messa in ghiaccio subito dopo essere tornati in campo con Zelarayan che fa 3-1 e la chiude a quattro dalla fine Spertsyan. Solo pareggio tra Isole Far Oer e Macedonia del Nord. Entrambe le reti sono arrivate su rigore, con Bardhi che ha risposto a Davidsen

1- Armenia 3 (+3 dr)

2- Macedonia del Nord 1 (0 dr)

3- Isole Far Oer 1 (0 dr)

4- Lettonia 0 (-3 dr)

League D, gruppo 2

Minigirone da tre squadre nella lega D della Nations Leage con Andorra, Moldavia e Malta. Protagoniste in campo proprio queste ultime due con i moldavi che vincono 2-0 grazie alle reti di Caimacov al 32' e il rigore di Nicolaescu al quarto minuto di recupero del primo tempo.

1- Moldavia 3 (+2 dr)

2- Andorra 0*

3- Malta 0 (-2 dr)

* una partita in meno